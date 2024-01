Pitchfork non piace a tutti gli appassionati di musica. Alcuni lo considerano un giornale online per hipster con la puzza sotto il naso, altri (in parte anche giustamente) sostengono che negli ultimi anni il sito statunitense di recensioni e notizie musicali è peggiorato, che i suoi articoli si sono annacquati e che la scelta di coprire generi mainstream come il pop sia sbagliata (su questo sono un po’ meno d’accordo). Le recensioni di Pitchfork dividono: alcuni le trovano brillanti, divertenti, perfino colte. Altri le considerano irritanti, gratuite, scritte male. Ma che Pitchfork piaccia o no, il forte ridimensionamento della testata e il licenziamento di dodici giornalisti della redazione voluto da Condé Nast, l’editore che l’ha rilevata nel 2015, non può che essere una brutta notizia. Perché? Provo a spiegarlo.

Pitchfork esiste (viene la tentazione di usare il passato) dal 1996, quando Ryan Schreiber, che al tempo lavorava in un negozio di dischi, fondò un blog di recensioni musicali focalizzato soprattutto sulla musica alternativa e indipendente. Nel 1996, per capirci, non esisteva ancora Napster, quindi l’industria musicale non somigliava neanche lontanamente a quella di oggi. L’idea alla base di Pitchfork era semplice: far scoprire alle persone nuova musica da ascoltare, consigliargli quali album comprare e quali evitare. Schreiber, dopotutto, lavorava in un negozio di dischi.

Negli anni Pitchfork è cresciuto sempre di più, trasformandosi da un piccolo sito di culto a un punto di riferimento per la critica musicale statunitense, e non solo. Ha svecchiato un linguaggio consolidato da anni, ha fatto da ponte tra la generazione dei boomer e quelle successive. Ha avuto un ruolo nel successo di tante band importanti: per esempio ha aiutato i Radiohead a conquistare una fetta di pubblico negli Stati Uniti, un compito sempre difficile per le band britanniche, dando un voto di 10 su 10 a Ok computer e Kid A (un disco che, va sempre ricordato, quando uscì non fu proprio capito da tutti i critici). E ha dato una bella spinta alle carriere dei Wilco e degli Arcade Fire (gli stessi che poi, anni dopo, ha affossato con un’inchiesta sulle molestie commesse dal cantante Win Butler).