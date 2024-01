La cantante Joni Mitchell si esibirà per la prima volta nella sua carriera ai Grammy awards in occasione della cerimonia di premiazione in programma a Los Angeles il 4 febbraio. La Recording Academy, l’associazione di riferimento dell’industria musicale statunitense, ha annunciato che Mitchell si unirà a un gruppo di artisti che dovrebbe includere gli U2 (in collegamento dallo Sphere di Las Vegas), Billie Eilish, Dua Lipa, Billy Joel (per la prima volta ai Grammy in 22 anni), Olivia Rodrigo e altri.

Joni Mitchell è stata candidata per 18 volte ai Grammy nel corso della sua carriera; ne ha vinti nove in totale. Quest’anno è in lizza per il miglior album folk con Joni Mitchell at Newport (Live).