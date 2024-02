Nella sua prefazione a Piccole donne di Louisa May Alcott la filosofa femminista Luisa Muraro scrive che, volendo usare delle etichette, lei parlerebbe di romanzo d’iniziazione: “Il romanzo di formazione mostra un percorso per diventare quello che la società domanda o aspetta, mentre il romanzo di iniziazione racconta i passaggi che ti portano a scoprire quella che sei, e a diventare quella che puoi essere, più profondamente. L’iniziazione ha a che fare con la nascita della libertà, quella associata alla scoperta di sé”. Ripensavo al suo scritto, dopo aver visto Povere creature!, e anche a Carla Lonzi, alla sua donna vaginale e alla donna clitoridea, intese come condizioni esistenziali che corrispondono, simbolicamente, a quella di una donna non libera plasmata dal patriarcato e a quella di una donna liberata dal patriarcato. A me e all’amica con cui sono andata al cinema sembrava una lente buona, e a noi familiare, per parlare di questo film matto e scintillante.

L’idea al centro di Povere creature! di Yorgos Lanthimos, ispirato all’omonimo romanzo dello scrittore scozzese Alasdair Gray, è immaginare “di cosa sarebbe capace una donna se potesse ricominciare tutto da zero”, come ha spiegato l’attrice e produttrice Emma Stone. E il film parte proprio dall’inizio, dal “punto centrale della nostra inferiorizzazione”, direbbe Lonzi: dal corpo, dalla sessualità e anche dall’arte medica che, fin dalle sue origini, ha armeggiato con i corpi delle donne costruendo la loro esclusione e oppressione in base a presunti principi “naturali” e biologici. La medicina, con la sua anatomia favolosa in cui utero, ovaie e isteria venivano identificate come cause di tutti i mali femminili, è stata un momento centrale della gestazione del patriarcato e ha prodotto conseguenze che hanno superato di gran lunga i confini dei corpi sui quali è intervenuta.

In Povere creature! Bella Baxter (interpretata da Emma Stone) è una giovane donna suicida che viene “riparata” dallo scienziato Godwin Baxter (Willem Dafoe) il cui padre (“un uomo dalla mente non convenzionale”, come si dirà all’inizio, ma non alla fine) ha a sua volta condotto i propri esperimenti su di lui, incidendo, assemblando e menomando il suo corpo e il suo viso. Godwin, detto God, impianta nel corpo di Bella il cervello del feto che lei porta in grembo e la riporta in vita, cancellando ogni traccia di lei e del suo passato. Sotto la protezione controllante di questo padre-creatore Bella, che usa la sala operatoria come stanza dei giochi e i cadaveri come bambole, ricomincia da capo. Impara a camminare e a parlare, a conoscere il proprio corpo, il mondo e ciò che desidera.

L’inizio della storia è dunque la ben nota fantasia di una mente maschile che, invidiosa della potenza generativa, pretende di mettere al mondo (e di mettersi al mondo) da sola, partorendo un corpo (anche politico) a propria misura: razionale, capace di creare ordine e legittimato a dare ordini a tutti quei corpi che non gli somigliano. Impiantare il cervello del feto nella donna che lo contiene, come accade a Bella, non è altro che la sublimazione di quella tracotanza che chiude in modo definitivo, con una sorta di matricidio originario, tutta la questione.

In questa dimensione domestica senza alcuna via di scampo (e i cui confini coincidono con quelli del mondo stesso) la donna-bambina sarà costantemente accudita, monitorata, controllata e sottoposta alla dolce catena della protezione. Verrà resa adeguata, sarà istruita su quali siano i codici di comportamento propri di ciascun sesso, su cosa si possa fare o non fare, dire o non dire. E all’inizio Bella, che parla di sé in terza persona, ripete in modo ventriloquo quel che le è stato inculcato (“sì, loro mi amano tanto”, dirà per esempio del contratto matrimoniale che il padre e il suo assistente hanno pensato per lei). Più avanti le parole le verranno letteralmente messe in bocca per non farla risultare fuori luogo in società e tenteranno di frenare il suo desiderio di apprendere (“Sei sempre sui libri Bella. Stai perdendo il tuo adorabile modo di parlare”). Gli uomini della sua vita vorrebbero insomma disporre di lei e la imprigionano, ciascuno a modo suo, ma tutti dichiaratamente spinti dall’amore (“Perdonami se ti ho rapito, ma è stato un atto d’amore”, “Se si deve proprio annegare, allora che sia nel fiume dell’amore”, le diranno).