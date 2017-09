Com’era la scuola elementare italiana e com’è oggi

La 01 Distribution e Rai Cinema hanno messo sul mercato dei dvd un bel film di Alberto Lattuada del 1954, Scuola elementare, che si presta a molte considerazioni e che, anzitutto, può rivelare agli spettatori delle ultime generazioni un mondo che non conoscono, quello dell’Italia prima del miracolo economico.

Le impressioni che se ne ricavano sono tanto più forti in quanto l’ambientazione del film è milanese e non la solita del cinema italiano del dopoguerra, ossessivamente romana. Le impressioni saranno infine più forti per chi frequenta per un motivo o per l’altro – da scolaro, da maestro o maestra o preside o bidello, da genitore – la scuola elementare di oggi.

Nel film, nell’Italia del 1954 il maestro elementare Dante Trilli, spostato da un paese del Lazio alla “capitale morale” ed economica della nazione, e il suo compaesano Pilade che è lì da tempo a fare il bidello, quando vanno dal tabaccaio non comprano un pacchetto di sigarette, ma cinque sigarette – perché le sigarette le si vendeva sciolte, visto che un pacchetto tutto in un botto costava troppo per le tasche di allora. O la domenica d’estate vanno all’Idroscalo, “il mare di Milano”, il massimo di vacanza che il proletariato milanese poteva permettersi.

Un miracolo sognato ma in cammino

Tutto è fortemente datato nel film di Alberto Lattuada, un regista tra i nostri migliori, che andava oltre il neorealismo per la sua origine cinefila anni trenta, per la sua grande cultura umanistica e borghese tranquillamente rivendicata, per la sua “milanesità” (a Milano era nato e cresciuto, figlio di un musicista famoso), per la sua laicità (rispetto ai due grandi schieramenti politici del tempo, i rossi e i bianchi), e infine per la fortissima attrazione e attenzione provata per i personaggi femminili, tra i più memorabili di quegli anni (quello più famoso, l’Anna di Silvana Mangano, per metà del film peccatrice e per metà purissima monaca).

In Scuola elementare non hanno molto spicco, anche perché la supplente impersonata da Lise Bourdin (era tempo di coproduzioni con la Francia, una tradizione finita purtroppo da molti decenni) che lasciava la scuola per fare la miss aveva una sua originalità, ma non l’aveva l’attrice.

Lo sfondo del film sa dunque di realtà, e l’ambientazione e la vicenda servono a ricordare un’Italia antica, una divisione in classi sociali ancora un po’ ottocentesca, dove però Lattuada inserisce efficacemente gli annunci di un miracolo economico sognato e bensì in cammino, per esempio nella “gita scolastica” che non va molto lontano, ma in periferia a visitare una grande fabbrica di automobili: gli scolari e gli insegnanti di una scuola ancora deamicisiana vi si confrontano con una rombante modernità.

Lo sfondo cittadino del 1954 potrebbe essere utile a chi insegna storia e sociologia oggi per far “vedere” ai loro allievi “come eravamo”, o meglio, come erano i loro genitori, o i loro nonni, in che mondo vivevano. Penso soprattutto ai milanesi di oggi: le aspirazioni e le ossessioni di ieri aiutano a capire quelle di oggi, dopo una mutazione perfino più radicale di quella del boom. I “prima” sono molto efficaci per la comprensione dei “dopo”, compreso il nostro oggi.