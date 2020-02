La contabilità creativa dei lettori

Gentile bibliopatologo,

da cinque mesi sto leggendo un libro che non mi piace, leggerlo è una vera violenza, eppure non riesco proprio ad abbandonarlo. Se lo facessi, tutto il tempo impiegato a leggerlo andrebbe sprecato. Si può imparare a non dover finire tutti i libri che si cominciano?

- Simona

P.S. Il libro è Anna Karenina

Cara Simona,

i lettori ragionano secondo un’aritmetica fantastica, per non dire magica. Il tuo bibliopatologo non fa eccezione: quando cito un libro nella rubrica, o addirittura quando ne menziono il titolo nella nota a piè di pagina di un saggio, ho l’idea di aver messo a frutto i soldi spesi per comprarlo, e invisibilmente qualcosa nella mia bilancia interiore si pareggia. Capisci bene che un calcolo simile apparirebbe strampalato perfino nel Campo dei miracoli di Pinocchio. Potrei spendere i titoli di centinaia di libri che non ho letto e non leggerò mai, e appianare il mio deficit di debitore cronico (ma verso chi?) con questo trucco di contabilità creativa, eppure non lo faccio: solo i libri che ho comprato riesco a farli entrare nella mia aritmetica strampalata, altrimenti mi sembra di barare.

Alcuni lettori pensano di dover finire i libri per il fatto di averli comprati. Il loro calcolo inespresso si potrebbe enunciare così: ho buttato i miei soldi, ora per pareggiare i conti devo buttare una quota equivalente del mio tempo. Di nuovo: a beneficio di chi? Di quale tirannico creditore? Sospetto che si tratti di un lascito delle cene fuori da bambini. Hai voluto ordinare le patatine, anche se eri già sazio? Bene, ora le mangi, così capisci il fondamentale principio economico per cui non esistono pasti gratis. Da grandi, lo stesso criterio avrebbe qualcosa di crudele: buttare il cibo nella spazzatura è peccato, tanto vale usare il mio corpo come bidone.