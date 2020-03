Gentile bibliopatologo,

spensierata mi ero incamminata verso le prime righe del primo capitolo di Parla, ricordo di Vladimir Nabokov, quando d’improvviso sono inciampata in: “(a circa quattrocentocinquanta battiti cardiaci orari)”. Turbata son tornata sui miei passi, forse si è trattato di una svista. Ho contato e ricontato, si tratta senz’altro di un refuso: non sono quattrocentocinquanta, ma quattromilacinquecento battiti all’ora. Cerco conferma nella versione originale; ma, orrore, leggo: “(at some forty-five hundred heartbeats an hour)“. Come, mi dico, Nabokov è così attento ai dettagli, ai particolari! Non mi do pace. Non voglio abbandonare il cammino, ma non riesco più a fare un passo. Come fare? Mi può aiutare?

-Roberta Walsera

Cara Roberta,

poco dopo mezzogiorno, quando il mare è calmo, Robinson Crusoe si toglie i vestiti di dosso e raggiunge a nuoto la nave arenata, per issarsi a bordo e approvvigionarsi alle scorte di viveri. Scopre con sollievo che sono ancora asciutte e intatte, così corre alla dispensa e si riempie le tasche di biscotti. Un momento: quali tasche, se era nudo?

Anche i romanzi hanno i loro bloopers, nonché i loro lettori con l’hobby della caccia alla papera. Sono dei simpatici guastafeste, ma per quanto possano guastarle non hanno il potere di farle fallire. Credo che questo si debba a due ragioni distinte ma concomitanti. La prima è che il nostro desiderio di sospendere l’incredulità davanti alla finzione è così forte da trovare in sé la generosità di perdonare le sviste; la seconda è che in noi opera tuttora, non foss’altro per inerzia e atavismo, il modello imperioso del testo sacro. Insomma, a farci sorvolare sulle sviste sono, in combutta, la piccola fede e la grande fede.