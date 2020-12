Gentile bibliopatologo,

ho quarantanove anni, non sono più il lettore vorace che ero da giovane e da qualche tempo non ricordo più niente del poco che leggo. Non ricordo i titoli, i protagonisti, vagamente ho memoria della trama. Il massimo che posso dire è se un libro mi è piaciuto o meno. La cosa che mi preoccupa è che mi succede anche con i grandi classici che ho letto in età adulta: come si chiamava la moglie di Zeno Cosini, le cognate, l’amante? E a proposito, poi come andava a finire con l’amante? Mi pare di ricordare che ci fosse di mezzo uno psicanalista. Ecco, questa è la mia situazione. È grave?

-Lo Smemorato di San Benedetto del Tronto

Caro Smemorato,

so io di cosa hai bisogno: di una piccola dose di elleboro di Anticira. Sì, ma dove rimediarlo? Qui cominciano i problemi. Potrei dartene un po’ dalla mia scorta di spezie e di piante selvatiche, ma quando entro in cucina vedo davanti a me una fila impassibile di dispense chiuse, tutte bianche e tutte uguali. Cosa c’è dentro? Non ne ho idea. Torno dal supermercato, metto a posto la spesa, richiudo le ante e dopo cinque minuti già non so più cosa ho comprato. Di conseguenza faccio scadere tutto, anche i pelati, anche la frutta sciroppata, anche i legumi secchi. Tirando le somme: ho io l’elleboro che ti serve, ma non escludo che sia andato a male verso la prima metà del sedicesimo secolo.