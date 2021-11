Gentile bibliopatologo,

ho un problema: fatico a riporre i libri sugli scaffali una volta che li ho terminati. Anzi non ci riesco proprio e restano in giro per casa per settimane, mesi, anni. Sospetto che una parte non trascurabile del problema sia di natura spirituale: alla sola idea di riporre un libro che mi è piaciuto sullo scaffale si affaccia subito il rimpianto. È come starsene lì a veder scendere nella profondità della terra la salma di una persona cara con cui avremmo voluto fare ancora tante belle cose insieme. Come possiamo imparare a convivere serenamente con la sensazione sgradevole che in mezzo a tutto ciò che di bello ci è capitato di leggere possa anche esserci sfuggito qualcosa di importante che non abbiamo saputo cogliere?

–BC

Caro BC,

entriamo, la notte, in un gabinetto di figure di cera. O nel reparto di abbigliamento di un grande magazzino, dopo l’orario di chiusura, tra tutti quei manichini. Come dici? Hai paura? E ti credo che hai paura: non è un caso se in luoghi di questo genere hanno ambientato fior di racconti fantastici e di film dell’orrore. Ma che cos’è che ci inquieta, in un museo delle cere? Il filosofo José Ortega y Gasset ha dato una risposta che trovo molto penetrante: quei manichini ci turbano perché non c’è modo di ridurli a meri oggetti. “Quando li percepiamo come esseri viventi, si fanno beffe di noi rivelando il loro cadaverico segreto di manichini; ma se li vediamo come finzioni, sembrano palpitare irritati”. Da vivi, sembrano morti; da morti, sembrano vivi. E tra questi due poli il pendolo della nostra psiche oscilla costantemente, senza trovare riposo.

Ora invece entriamo in una biblioteca – sempre di notte, mi raccomando. Osserviamo i libri allineati sugli scaffali. Ebbene, sono animati o inanimati? Non è così facile dirlo. Quando li soppesiamo tra le mani sono senza dubbio oggetti materiali, docili e inerti. Sono intercambiabili con altri oggetti della stessa forma e dello stesso spessore: come zeppa per un tavolo traballante, non c’è differenza tra Le notti bianche di Dostoevskij, un pezzo di cartone ripiegato e uno scarto di falegnameria. Ma diremmo lo stesso mentre siamo immersi nella lettura? In quelle ore, il libro è un essere magicamente animato, più animato del mondo esangue che si estende oltre i margini a precipizio della pagina. Arriva però il momento della fine. Il libro deve tornare allo stato di cosa, un ingombro qualunque su uno scaffale. Ma la seconda volta non è come la prima. Quando lo tirammo giù dalla libreria lo portammo in vita; ora dobbiamo accompagnarlo alla morte.