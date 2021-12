Gentile bibliopatologo,

le scrivo perché mi accingo a rileggere Alla ricerca del tempo perduto per la terza volta; per una strana coincidenza a dieci anni dall’ultima e a venti dalla prima. Umberto Eco rilesse Sylvie di Gérard de Nerval per tutta la vita, ma con un’opera immensa come la Recherche la cosa non è possibile, così alla fine della seconda lettura ero convinto che sarebbe stata l’ultima. Qualche mese fa è uscito l’audiolibro in versione integrale: ecco l’occasione per soddisfare l’impellenza senza dover togliere tempo ad altre letture, sfruttando i tempi morti dei viaggi in auto. Mi ero illuso, stavo ancora ai preliminari del bacio della buona notte quando ho dovuto interrompere, non sopportavo di essere distratto da altre occupazioni, l’attenzione al traffico mi impediva di immergermi nel mondo proustiano. Le scrivo non per un aiuto a scongiurare la terza lettura, ormai inevitabile, ma per capire se e come evitare la quarta tra una decina d’anni.

-M.

Caro M.,

ma cosa vogliono, da noi, questi scrittori? A volte mi sembra proprio che esagerino. Prendi James Joyce, per esempio. Il critico Alfonso Berardinelli lo assegna al girone degli “scrittori dispotici e vampireschi che vogliono i lettori al loro servizio e fanno il possibile per colonizzarli, metterli a lavorare e magari punirli”. Ma Joyce non è certo l’unico: