Gentile bibliopatologo,

chi le scrive è un bibliotecario di professione con quasi vent’anni di carriera. Sono un maniaco dell’ordine (ovvia caratteristica del mio mestiere) ma questo per me si traduce spesso in una violenta smania di pulizia, potatura, decluttering. Lei non ha idea, dottore, di quanto mi piaccia BUTTARE VIA I LIBRI. Parlo di piacere fisico. Libri vecchi, obsoleti, rovinati, inutilizzati… godo di un piacere carnale nel tirarli via dagli scaffali ed eliminarli per sempre dalla mia collezione. Non le so descrivere il rilascio di endorfine che provo nel trovare un titolo inservibile e dire: scartiamolo. L’eliminazione fisica del libro mi eccita, mi riempie di euforia. Il fatto è che lavorare con i libri mi ha guarito da una malattia della nostra cultura: la sacralizzazione degli oggetti. Per questo, dottore, le scrivo con una preghiera: mi dica, c’è un elemento di salute in questa mia ossessione?

–Bibliotecario Non-Conservatore Frenetico

Caro Non-Conservatore,

per ragioni di spazio ho dovuto dimezzare la tua lunga lettera, ma ho avuto cura di conservare quella frase scritta tutta in maiuscolo, BUTTARE VIA I LIBRI. La considero il sintomo chiave della tua patologia. Hai mai visto il film Tenebre di Dario Argento? Nella prima scena vediamo una mano guantata di nero che regge un libro aperto. La voce fuori campo del regista ne scandisce alcune righe, la cui somiglianza con la tua lettera – maiuscole comprese – è quanto meno inquietante: