Rabbia e delusioni impediscono ai francesi di parlare di Europa 

Ventisette giornalisti raccontano la campagna elettorale nel proprio paese in vista delle elezioni europee del 26-29 maggio 2019. La serie è realizzata in collaborazione con VoxEurop .

Eppure l’orientamento politico seguito da Emmanuel Macron fin dal 2017 ha un rapporto strettissimo con i temi europei. Il presidente francese ha tagliato le tasse sul reddito e il patrimonio dei più ricchi e ridotto il costo del lavoro attraverso una diminuzione delle imposte per le aziende, aumentando nel contempo la pressione fiscale sui ceti popolari e le classi medie per limitare il deficit pubblico.

In Francia quasi non sembra di essere alla vigilia delle elezioni europee. Il dibattito pubblico, infatti, è dominato dal movimento dei gilet gialli e dalle risposte interne da dargli nel “grande dibattito nazionale” lanciato dal presidente della repubblica all’inizio del 2019.

Macron in effetti condivide il punto di vista dominante in Europa secondo cui la riduzione delle spese pubbliche e la deflazione salariale sono una premessa indispensabile per qualsiasi risanamento economico. Il presidente è convinto che il suo predecessore François Hollande abbia fallito perché non ha agito abbastanza in fretta e con decisione nel taglio delle spese. Macron contava soprattutto sulla sua determinazione nel portare avanti questa politica per rafforzare la sua credibilità tra i colleghi europei e fargli accettare il rilancio dell’integrazione europea che aveva chiesto a gran voce nel 2017.

Ma in due anni il governo francese non ha ottenuto alcun risultato in questo ambito, e il movimento dei gilet gialli non ha fatto altro che complicare i suoi piani. In crisi sul fronte interno, Macron non sembra nelle condizioni di imporre alcunché nel palcoscenico europeo.