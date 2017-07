Per Siria e Iraq la pace è ancora lontana

I diversi cecchini del gruppo Stato islamico (Is) sono stati regolarmente abbattuti da attacchi aerei che hanno ridotto in macerie interi edifici. La vita sta tornando in alcune periferie della riva est che sono state riprese l’anno scorso, ma non rimane più niente nella parte vecchia della città, sulla riva ovest, dove l’Is ha opposto le sue ultime resistenze. E il livello di devastazione è stato praticamente lo stesso in molte altre città.

Si stava ancora sparando dall’altro lato del fiume, la scorsa settimana, quando il primo ministro iracheno Haider al Abadi è apparso in pubblico e ha prematuramente dichiarato che la battaglia per la riconquista di Mosul era conclusa. Si è fatto fuorviare dalle diverse unità dell’esercito, della polizia e dalle milizie che facevano a gara tra loro per essere i primi a dichiarare la vittoria. Ma adesso è davvero finita, e di Mosul non restano praticamente che macerie .

Per gli arabi sunniti iracheni, che costituiscono solo un quinto dei 36 milioni di abitanti nel paese, è arrivato un punto di non ritorno. Sono stati rovinati dalla loro lunga complicità con il potere guidato dalla minoranza sunnita, prima sotto l’impero turco, in seguito sotto tiranni sunniti come Saddam Hussein, e infine attraverso il loro riluttante e disperato sostegno all’Is. Alcuni di loro, forse la maggioranza, rimarranno nel paese, ma non godranno di diritti pari a quelli degli altri cittadini.

Raqqa, la capitale dell’Is in Siria, sarà in buona parte distrutta nei prossimi mesi, dopodiché sarà il turno di Deir es Zor. La catastrofe cominciata nel 2003, quando l’invasione statunitense dell’Iraq ha tolto dopo secoli ai sunniti il controllo di un paese a maggioranza sciita, è arrivata nella sua fase finale.

Le comunità arabe sunnite in Siria e in Iraq sono in ginocchio e frammentate. I quartieri misti sciiti e sunniti di Baghdad sono stati perlopiù “ripuliti” della loro componente sunnita nella guerra civile tra il 2006 e il 2008. Anche le grandi città irachene a maggioranza sciita che sono state strappate all’Is un paio di anni fa, come Ramadi e Fallujah, sono ancora in buona parte fantasma, e ci sono pochi segni di ricostruzione.

Gli arabi sunniti in Siria non avranno lo stesso destino, poiché rappresentano un 60 per cento abbondante della popolazione siriana, ma la loro condizione attuale è pessima. È stato molto sciocco da parte loro appoggiare l’Is e Al Qaeda, come alla fine ha fatto la maggior parte dei combattenti sunniti in Siria (anche se è politicamente sconveniente dirlo in pubblico), e adesso stanno pagando un prezzo molto alto per questo errore.

A lungo termine, tuttavia, la maggioranza araba sunnita siriana dovrà essere reintegrata nella società del paese. Non è impossibile: milioni di sunniti delle città non hanno comunque mai combattuto contro il regime di Damasco, e hanno sempre considerato con grande scetticismo gli altri sunniti, perlopiù delle aree rurali, che morivano per la causa jihadista.

La vicenda curda

Prima che un’opera di riconciliazione possa anche solo cominciare servirà almeno un altro anno di combattimenti contro l’Is e Al Qaeda in Siria. E potrebbe servire più di un anno di scontri prima che i curdi siano nuovamente sottomessi in Siria e in Turchia.