Senza più avversari, Putin si avvia a un quarto mandato presidenziale

Perché aspettare un altro mese per parlare delle elezioni russe del prossimo 18 marzo se sappiamo già come andranno a finire? Vladimir Putin otterrà altri sei anni al potere con un margine schiacciante, probabilmente tra il 60 e il 70 per cento dei voti. Il vero problema riguarda cosa succederà dopo, anche perché alla fine del prossimo mandato Putin avrà 72 anni e legalmente non potrà ricandidarsi.

A Putin non piace rischiare. Per questo motivo ha stroncato la potenziale candidatura del leader dell’opposizione Aleksej Navalnyj chiedendo agli obbedienti magistrati di condannarlo per truffa con un’accusa campata in aria. A dire il vero Navalnyj non ha mai avuto una reale possibilità di battere Putin, la cui popolarità in Russia è assolutamente reale, ma sarebbe comunque stato un avversario credibile, cosa che non si può dire dei candidati rimasti. Il loro unico ruolo è far sembrare regolari le elezioni.

A cominciare da Ksenija Sobčak, ex conduttrice di un reality show, alla quale ricchezza e legami con l’establishment (suo padre Anatoly è stato sindaco di San Pietroburgo e mentore politico di Putin)le hanno fatto guadagnare il soprannome di “Paris Hilton russa”. Sobčak è liberale e dalla parte dei gay (diversamente da Putin), ma è comunque considerata l’avversaria preferita del presidente. In definitiva non vale la pena di prenderla seriamente.

Stallo politico infinito

Lo stesso si può dire del giovane candidato comunista Pavel Grudinin, ex capo di una grande cooperativa agricola chiamata Fattoria statale di Lenin, come anche di Vladimir Žirinovskij, una macchietta ultranazionalista. Putin, insomma, vincerà senza problemi. Eppure la Russia è un paese moderno e istruito, con una costituzione democratica, e prima o poi comincerà ad affrontare i suoi problemi. Sì, ma quando?

La Russia vive uno stallo politico senza fine, condannata a girare intorno alla democrazia senza mai toccarla. È facile spiegare come il paese sia arrivato a questo punto, molto più difficile trovare il modo di tirarlo fuori.

Nel periodo tra il 1987 e il 1991, la rapida fine di una dittatura comunista durata 70 anni ha sconvolto la maggioranza dei russi. I giovani si sono sentiti liberati, mentre i più vecchi erano molto preoccupati. In ogni caso nessuno sapeva cosa fare. Le prime (e ultime) elezioni realmente corrette sono state organizzate in quel periodo, ma già a metà degli anni novanta erano tornati in sella gli oligarchi, in gran parte ex comunisti.