L’affondo finale di Netanyahu alle elezioni in Israele

Gli accordi di Oslo hanno cominciato a sgretolarsi quando Rabin è stato assassinato da un estremista di destra israeliano, nel 1995. In quel momento si presumeva che Shimon Peres, ministro degli esteri del governo Rabin e premio Nobel per la pace insieme a Rabin e ad Arafat, avrebbe vinto le elezioni cavalcando l’ondata emotiva alimentata dall’omicidio. Ma la situazione era cambiata radicalmente tre mesi prima dell’avvio della campagna elettorale del 1996, quando tre attentati suicidi organizzati da Hamas avevano provocato la morte di 58 israeliani.

A gestire la trattativa del 1993 era stata la sinistra israeliana, nella persona di Yitzak Rabin, eroe di guerra che voleva di cogliere l’occasione per siglare un accordo di pace permanente. Il suo interlocutore arabo era Yasser Arafat, terrorista diventato statista che guidava l’organizzazione laica Fatah, principale gruppo palestinese. Anche Arafat era disposto a trovare un compromesso per la pace.

L’opera di Benjamin Netanyahu è quasi compiuta. Se vincerà le elezioni del 17 settembre e formerà l’ennesimo governo, il primo ministro più longevo della storia di Israele avrà assestato un colpo mortale alla “soluzione dei due stati” per il conflitto israelo-palestinese, nata con gli accordi di pace di Oslo del 1993. Hamas dovrebbe ringraziarlo per i suoi ripetuti servigi.

L’obiettivo di Hamas era quello di radicalizzare gli israeliani e spingerli verso i nazionalisti nemici degli accordi di Oslo, guidati da un certo Benjamin Netanyahu. Il piano ha funzionato perfettamente. Netanyahu ha formato il suo primo governo, e per cinque anni non si sono verificati altri attentati di quella portata.

Netanyahu non era in combutta con Hamas, ma da ex soldato professionista aveva sicuramente capito la strategia dell’organizzazione. Da primo ministro ha fatto tutto quello che Hamas sperava, congelando gli impegni presi da Israele a Oslo fino al 1999, quando ha perso il potere.

Tutto questo accadeva dieci anni prima che Netanyahu tornasse al governo, ma ormai la nuova strada era stata intrapresa. Negli anni successivi la soluzione dei due stati è stata riproposta soltanto per un breve momento. Dal 2009, quando Netanyahu è tornato alla guida di Israele, l’idea di uno stato palestinese è rimasta sempre un’utopia.

Piccola posta in gioco

A questo punto non esiste più il rischio che la proposta possa riaffiorare, nemmeno se Netanyahu dovesse perdere le elezioni. La soluzione dei due stati è morta e sepolta. Probabilmente Hamas preferirebbe comunque Netanyahu a qualsiasi altro primo ministro israeliano, ma dal punto di vista dell’organizzazione palestinese la missione può dirsi compiuta.

Ma allora qual è la posta in gioco delle elezioni in Israele? Non un granché, a dirla tutta.

Alle elezioni dell’aprile scorso il partito di Netanyahu, il Likud, ha ottenuto la maggioranza insieme ai suoi consueti partner di governo (l’estrema destra e i partiti religiosi), ma non è riuscito a formare una coalizione. Un partito che era stato decisivo per formare la coalizione precedente, infatti, ha preteso la cancellazione dell’esenzione automatica dal servizio militare per i numerosi uomini ortodossi che studiano per anni nei seminari.

Netanyahu non avrebbe potuto fare questa concessione senza perdere il sostegno dei partiti religiosi, così ha deciso di indire nuove elezioni. Il piano potrebbe funzionare: secondo l’ultimo sondaggio consentito prima delle elezioni, il blocco di destra dovrebbe ottenere una solida maggioranza di 66 seggi sui 120 complessivi del Knesset.