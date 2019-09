Netanyahu progetta di annettere parte della Cisgiordania

Nella sua dichiarazione, il primo ministro israeliano, impegnato secondo i sondaggi in un testa a testa con l’opposizione, ha chiesto agli elettori di concedergli un “mandato chiaro” per realizzare l’espansione promessa. Netanyahu aveva già ventilato questa possibilità prima dell’ultimo voto, ma in modo meno preciso rispetto all’annuncio del 10 settembre.

Netanyahu è lo stesso di sempre, ovvero un uomo che prima di ogni scrutinio sceglie la via della polarizzazione e della radicalizzazione, sfoggiando una postura da leader navigato e capace di affrontare Hamas, Hezbollah e l’Iran. Ogni volta che può, il primo ministro si vanta del suo rapporto con Trump, estremamente popolare in Israele, e anche di quello con Putin, nella speranza di conquistare gli elettori russofoni. La promessa dell’annessione è l’ultima trovata.

Il partito che vincerà le elezioni, fosse anche per un voto, avrà il compito di provare a formare una maggioranza di governo. È accaduto dopo le elezioni dello scorso aprile , che avevano concesso un leggero vantaggio a Netanyahu, ma in quell’occasione la magia del primo ministro non aveva funzionato. Piuttosto che concedere una possibilità al suo rivale Benny Gantz, Netanyahu ha preferito sciogliere le camere e indire nuove elezioni.

I suoi avversari non sono i pacifisti, di cui non avrebbe alcuna difficoltà a fare un sol boccone. I fondatori di Kahol Lavan sono ex capi di stato maggiore che moltiplicano le critiche nei confronti di un primo ministro accerchiato dalla giustizia per reati etici.

Come già accaduto in passato, le elezioni in Israele si stanno trasformando in un referendum su Netanyahu. Gli elettori dovranno semplicemente decidere tra “stop” e “ancora”, rispetto a lui ma anche, ormai, al suo progetto di annessione ad alto rischio.

(Traduzione di Andrea Sparacino)