La governatrice (first minister) scozzese, Nicola Sturgeon, nel 2014 aveva dichiarato che il referendum sull’indipendenza della Scozia, voluto e perso quell’anno, sarebbe stato organizzato “una volta per generazione”. Quella generazione si è rivelata di durata molto breve.

Il Regno Unito ha votato per lasciare l’Unione europea nel 2016, in un referendum nel quale gli inglesi hanno approvato l’uscita (leave) mentre gli scozzesi hanno chiesto di restare (remain). Subito dopo quel voto, Sturgeon aveva detto che le circostanze erano cambiate abbastanza da giustificare un altro referendum sull’indipendenza della Scozia. Stavolta, sperava, gli scozzesi avrebbero votato per uscire dal Regno Unito ed entrare nell’Ue.

La giusta risposta da parte di Londra sarebbe dovuta essere “va bene, facciamo che vince chi ottiene due vittorie su tre”, ma Sturgeon non avrebbe mai accettato. L’indipendenza è un processo a senso unico. Nessun movimento indipendentista ha mai promesso che, se il popolo vota sì e poi cambia idea, si potrà organizzare un altro referendum e tornare alla situazione precedente.

Senza maggioranza

Oltretutto, Boris Johnson è diventato primo ministro solo perché al referendum del 2016 ha vinto chi voleva la Brexit. Ha lottato con le unghie e con i denti per evitare un secondo referendum sulla questione (che dalla metà del 2017, secondo alcuni sondaggi, avrebbe avuto un esito contrario all’uscita). E, oggi, Johnson non accetterebbe qualcosa di simile per la Scozia.

Nicola Sturgeon ha descritto il modesto successo dello Scottish national party (Snp) nelle elezioni amministrative del 6 maggio (che prevedevano anche il rinnovo dei parlamenti regionali in Scozia e in Galles, dotati di autonomia su alcune questioni) come un evento “storico e straordinario” che giustifica la sua richiesta di un secondo referendum, ma in realtà ha ottenuto appena un seggio in più della volta precedente.

L’Snp non è ancora in grado di costituire una maggioranza. Nel parlamento scozzese formerà un’altra coalizione, o almeno un’alleanza elettorale, con il Partito verde, anch’esso indipendentista, per formare un governo. Non ha insomma il controllo della situazione, né in Scozia né nel Regno Unito più in generale.