Prima è arrivata la “calotta di caldo” con temperature che hanno superato i 45 gradi in molte zone occidentali del Nordamerica (49,6 la massima registrata a Lytton, nella provincia canadese della British Columbia). Poi, quando i boschi erano completamente secchi, è stato il turno degli incendi (che hanno travolto Lytton). Dal nord della California al nord della British Columbia, ogni giorno sono stati stabiliti nuovi record.

Temperature così estreme non hanno precedenti, ma i meteorologi hanno proposto una spiegazione: la “cupola di caldo”, appunto, avrebbe intrappolato l’aria calda nella stessa zona per un periodo prolungato, mentre la temperatura ha continuato a salire.

Nessuno ha approfondito la questione, perché porterebbe a una nuova e non ancora dimostrata ipotesi. Tuttavia molti meteorologi ritengono che questo potrebbe essere il primo assaggio di una nuova normalità in cui le ondate di caldo letali saranno eventi regolari.

Le onde

Il nome proposto per questi lunghi periodi di caldo estremo è Onda-7, oppure Onda-5, in base alle macroregioni del pianeta interessate. Onda-7 colpisce contemporaneamente il Nordamerica occidentale, l’Europa occidentale o centrale e l’Asia occidentale.

Onda-7 è ancora un’ipotesi, non un fatto acclarato, ma ne abbiamo avuto un esempio a giugno. Per quattro giorni, nel Canada occidentale e nel nordovest degli Stati Uniti, le temperature hanno superato i 45 gradi. In Europa occidentale e centrale, come da tradizione, le temperature non sono state così elevate, ma hanno comunque raggiunto i 35-40 gradi nell’Europa centrale e nei Balcani (inoltre, in Repubblica Ceca c’è stato un tornado, mentre nel Mediterraneo la temperatura dell’acqua è aumentata di 3-5 gradi rispetto ai livelli soliti).

In Asia occidentale il caldo ha toccato i 45 gradi in gran parte del Pakistan e sfiorato i 40 gradi in Siberia, con picchi di 48 gradi a Jacobabad e Verchojansk (nel circolo polare artico).