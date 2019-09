Fortuna e sfortuna del Conte 2

La si può vedere in due modi, opposti. Primo modo. Il governo Conte 2 è il risultato di una operazione di grande abilità politica, che mette fuori gioco Matteo Salvini e i suoi deliri sovranisti, restituisce alla democrazia parlamentare le sue prerogative, mette finalmente al mondo quell’alleanza “naturale” tra Pd e M5s strangolata nel 2013 dall’intemperanza grillina e nel 2018 dai popcorn renziani, riunifica il popolo del centrosinistra transfugo nella protesta pentastellata o disperso nell’astensione, restituisce al Pd il suo ruolo di perno del sistema politico e di “partito della nazione”, sempre pronto a rispondere agli appelli alla sua responsabilità tanto più se provengono da Bruxelles, nonché ad accollarsi l’onere di costituzionalizzare forze “anomale” e riottose. Nel medio periodo, ne verrà il guadagno di un riordino del sistema politico, affidato come al solito a un’ennesima legge elettorale (ma qui le strade già si dividono, come al solito, tra fautori del proporzionale e del maggioritario, e relative visioni del suddetto riordino). In sintesi, per dirlo con una battuta, un colpo di fortuna machiavellicamente gestito.

Secondo modo. Il governo Conte 2 è il risultato di un’operazione di ceto politico, mossa più dalla paura delle elezioni e dall’istinto di autoconservazione che dall’urgenza di fare fronte all’emergenza democratica, manovrata da Renzi e da Grillo e capitalizzata dall’abile neocentrismo di Conte a tutto discapito del Pd, ridotto a portatore d’acqua di un governo trasformista in cui le richieste di discontinuità di Zingaretti sono state subissate dalle rivendicazioni di continuità di Di Maio. Salvini è fuori gioco ma temporaneamente, perché anche dall’opposizione può fare molti danni e perché la svolta a destra che egli incarna si sconfigge nella società e nelle urne, non nelle operazioni di palazzo. Nel medio periodo, il sistema politico resterà instabile e schiavo delle divisioni (e ritorsioni) interne al Pd e all’M5s, e a farne le spese sarà il progetto di rigenerazione del Pd e della sinistra abbozzato da Zingaretti e soffocato sul nascere. Come in altri passaggi della storia politica repubblicana, il Pd-ex Pci-Pds-Ds pagherà con un dissanguamento, se non con l’estinzione, un’ideologia della responsabilità che copre la sua vocazione ormai esclusivamente governista. Sfortuna, altro che fortuna, della sinistra.

Che questi due modi di vedere la nascita del secondo governo Conte siano entrambi presenti nell’opinione di sinistra, e spesso secondo linee di demarcazione non scontate, la dice lunga sul carattere nebuloso, poco o niente ragionato ed esplicitato, dell’operazione in questione. A conclusione della quale si può e si deve certo brindare alla cacciata dal Viminale di Matteo Salvini, un capopolo che del suo ruolo istituzionale abusava senza vergogna e senza contenimento alcuno a fini neanche tanto velatamente eversivi. Ma non si può non rimarcare che l’intera conduzione della crisi non sia stata affatto all’altezza della posta in gioco. E poiché in politica il metodo è sostanza, quella conduzione inficia inevitabilmente il risultato.