Quando tutto è cominciato, quando la crisi del coronavirus ha sconvolto le nostre vite, giornali e riviste un po’ in tutto il mondo si sono subito riempiti di diari più o meno intimi della quarantena. Scrittrici e scrittori sono stati contattati dalle testate mainstream per descrivere com’era la loro vita in casa. L’idea in potenza poteva essere molto buona, ma i risultati sono stati scarsi o addirittura controproducenti.

Basti pensare a quello che è successo in Francia quando Le Monde ha pubblicato la prima puntata di una serie di articoli commissionati a Leïla Slimani, scrittrice premio Goncourt, sulla sua quarantena. Già dalle prime battute il testo ha mostrato tutta la sua inadeguatezza. La visione bucolica della campagna, descritta da Slimani mentre osserva fuori dalla finestra di casa sua in Normandia, è sembrata fuori luogo ai più. Una quarantena di lusso che ha fatto storcere il naso a più di un lettore. In molti hanno criticato le sue parole, definendole indecenti e borghesi. La scrittrice è stata accusata apertamente di indifferenza di classe, di non capire i problemi di tutte quelle famiglie costrette a vivere in pochi metri quadrati, non in campagna, ma nelle grigie periferie metropolitane.

Il coronavirus insomma ha acuito quelle fratture che in condizioni normali erano già pesanti e in tempi di contagio sono diventate semplicemente insostenibili. Nei primi giorni dell’emergenza il mondo degli scrittori e delle scrittrici è sembrato ad alcuni lontano dai problemi quotidiani, lontano dalle esigenze di chi non ha redditi sicuri e risparmi a cui aggrapparsi. Un mondo di privilegiati su una torre d’avorio, insomma. Naturalmente la realtà è ben diversa. Anche perchè sono pochi gli scrittori veramente privilegiati. Chi lo fa di mestiere sa che la realtà è ben più feroce.

Solidarietà tra lavoratori

Alberto Prunetti, uno degli scrittori che ha lanciato la letteratura working class in Italia, dice apertamente di essere molto preoccupato per il suo lavoro di traduttore e scrittore. “Mi chiedo se potrò pagare l’affitto tra qualche mese, come potrò sostenere la mia bambina. Si pensa che gli scrittori siano privilegiati, solo perché in passato molti privilegiati erano anche scrittori. Ma adesso che ci sono persone di estrazione sociale bassa che hanno messo le mani sulla cassetta degli attrezzi della scrittura, le cose sono più complesse”, racconta.

“La scrittura non ti fa fare nessuna ascesa sociale. Sono dieci gli scrittori che vivono solo dei loro diritti. Gli altri devono trovarsi altre collaborazioni nell’industria editoriale. E se questo settore va in recessione, se non hai rendite o un capitale economico e relazionale, allora il conto è salato. Se sei uno scrittore che viene dalla classe operaia, dovrai preoccuparti come qualsiasi altro lavoratore”.

Prunetti propone degli strumenti per quelli che definisce “tempi amari”: “Dobbiamo chiedere aiuti non in quanto scrittori o scrittrici, ma in quanto lavoratrici e lavoratori. Sostegno al reddito e all’affitto. Poi in quanto scrittori dovremmo chiedere sostegni alle traduzioni. La creazione di un istituto simile al Centro nazionale del libro, attivo in Francia. La possibilità di godere di un reddito di quarantena, come richiesto dagli attivisti che si occupano di tutti quei lavoratori che nonostante abbiano un impiego non riescono a guadagnare abbastanza per uscire dalla povertà. Soprattutto dobbiamo esprimere solidarietà agli altri lavoratori, se vogliamo riceverla”.

Corpi esposti

In un mondo come quello dell’editoria, colpito in pieno dalla crisi, c’è chi non rinuncia a riflettere e a guardare oltre le trame di questo presente distopico. Uno dei testi più interessanti in questo senso è quello che il 18 marzo Francesca Melandri ha pubblicato sul quotidiano francese Libération. Il titolo originale è Lettre aux français depuis leur futur (Lettera ai francesi dal loro futuro). L’articolo è stato poi ripreso da quotidiano britannico The Guardian con il titolo A letter to the UK from Italy: this is what we know about your future, e infine tradotto in altre lingue, tra cui cinese e bengalese. Melandri dice una cosa semplice e chiara: “Vi scrivo dall’Italia, scrivo quindi dal vostro futuro. Noi siamo ora dove voi in Francia sarete tra pochi giorni. I grafici dell’epidemia ci mostrano allacciati in una danza parallela in cui noi siamo qualche passo avanti a voi nella linea del tempo”.

Un articolo di grande sensibilità, dove la quotidianità stravolta dal virus viene presentata nel suo alternarsi di alti e bassi, di fratture e silenzi, di canzoni sul balcone e depressione. Un vademecum che, raccontando cosa sta succedendo all’Italia, prepara psicologicamente chi all’estero sta per essere travolto dal contagio. E che anticipa le parole pronunciate alcuni giorni dopo da papa Francesco in una piazza San Pietro vuota: “Ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme”.