Identikit del nigeriano della classe media

Credo sia giunto il momento di affrontare una volta per tutte la questione: chi sono i nigeriani della classe media? Ci sono tante definizioni per l’espressione “classe media”, molte delle quali inadeguate rispetto alla nostra società. Inoltre, non amo il gergo tecnico così spesso usato dagli economisti. Per questo ho deciso di spiegare io stesso cosa s’intenda con classe media in Nigeria e quali persone rientrano in questa categoria. Lasciate perdere quello che dicono gli economisti stranieri. Ecco come stanno davvero le cose.

Il generatore

In Nigeria chiunque sia in grado di comprare un generatore elettrico per uso personale, e possa permettersi di accenderlo ogni volta che salta la corrente, fa parte della borghesia. Notare la differenza tra queste persone e quelle appartenenti alla classe più povera, che riescono al massimo a mettere da parte i soldi necessari a comprare un piccolo gruppo elettrogeno per il loro piccolo esercizio commerciale – un negozio di parrucchiere o di barbiere. I borghesi il generatore ce l’hanno a casa.

All’interno di questa categoria bisogna poi distinguere i borghesi meno ricchi, che hanno generatori non abbastanza potenti da alimentare tutti i loro elettrodomestici e si trovano di fronte a scelte cruciali, se accendere il frigo o il condizionatore. I borghesi più ricchi, invece, hanno generatori capaci di far funzionare tutti gli elettrodomestici della casa e non devono preoccuparsi di verificare che il frigo sia spento quando usano il condizionatore, mentre in una casa di borghesi meno ricchi sarà probabile che sentiate qualcuno gridare mentre cerca di avviare il rumoroso gruppo elettrogeno: “Tutto spento, eh?”.

Il credito telefonico

Grande è la telefonia mobile in Nigeria. Eppure, spesso molte persone delle classi più povere si trovano a dover dire che il loro “credito” è esaurito. A volte mandano anche messaggi con scritto: “Chiamami, per favore”. Chi fa parte della borghesia nigeriana non manderebbe mai un messaggio del genere, per carità di Dio. I borghesi nigeriani sono quelli che non devono mai dire: “Potevo chiamarti, ma ho terminato il credito”. Loro possono permettersi di ricaricare appena lo esauriscono.