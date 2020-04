Un rapporto del 30 marzo della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (Unctad) ci offre una panoramica di quello che succederà alle economie emergenti. Le più dinamiche hanno puntato sulla crescita guidata dalle esportazioni, che però ora crolleranno per la contrazione dell’economia globale. Anche i flussi d’investimento stanno precipitando, così come i prezzi delle materie prime, il che preannuncia tempi duri per i paesi esportatori di risorse naturali. Questi sviluppi si vedono già nei tassi elevati del debito pubblico dei paesi emergenti. Per molti governi sarà impossibile rinnovare i debiti in scadenza quest’anno a condizioni ragionevoli. Per di più, i paesi in via di sviluppo hanno meno alternative su come affrontare la pandemia. Quando la gente vive alla giornata senza protezioni sociali, perdere il reddito può significare morire di fame. Sfortunatamente, però, questi paesi non possono seguire l’esempio degli Stati Uniti, che hanno varato un piano da duemila miliardi di dollari.

Il 26 marzo, dopo un vertice d’emergenza, i leader del G20 hanno emesso un comunicato in cui si sono impegnati a “fare tutto il necessario” per ridurre il danno economico. Ci sono almeno due cose che si possono fare per affrontare la terribile situazione delle economie emergenti. In primo luogo, vanno sfruttati i diritti speciali di prelievo (Dsp) del Fondo monetario internazionale, una forma di “denaro globale” che l’istituzione è stata autorizzata a creare alla sua fondazione. I Dsp si basano sull’idea che la comunità internazionale debba avere uno strumento per aiutare i paesi più bisognosi senza gravare sui bilanci nazionali. Un’emissione standard di Dsp – con il 40 per cento dei fondi destinati alle economie emergenti – farebbe un’enorme differenza. Ma sarebbe ancora meglio se le economie avanzate come gli Stati Uniti prestassero i loro Dsp a un fondo fiduciario dedicato ai paesi più poveri. È prevedibile che chi concederà i prestiti imporrà alcune condizioni.

Un altro punto fondamentale è che i paesi creditori annuncino una sospensione del debito delle economie in via di sviluppo. Per capire perché è così importante, prendiamo il caso dell’economia americana. A marzo il dipartimento statunitense per l’edilizia abitativa e lo sviluppo urbano ha annunciato che per sessanta giorni non ci sarebbero stati pignoramenti sui mutui assicurati a livello federale. La misura fa parte di una “sospensione” generalizzata dell’economia statunitense. I lavoratori stanno a casa, i ristoranti sono chiusi e le compagnie aeree sono ferme. Perché i creditori dovrebbero continuare ad accumulare rendite? Se i creditori non fanno la loro parte, molti debitori emergeranno dalla crisi con una quantità di debiti che non saranno in grado di ripagare.