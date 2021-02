Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha proposto un piano di stimolo da 1.9oo miliardi di dollari per aiutare l’economia a riprendersi dalla pandemia. Molti repubblicani si oppongono, improvvisamente animati da quel rigore di disciplina che misteriosamente abbandonano ogni volta che entrano alla Casa Bianca. I tagli alle tasse che Donald Trump ha concesso a miliardari e grandi aziende nel 2017 hanno prodotto i più ampi disavanzi fiscali mai registrati nella storia degli Stati Uniti, se si escludono i periodi di profonda recessione o di guerra. Ma gli investimenti e la crescita promessi non si sono visti.

Invece il piano proposto da Biden è necessario. Alcuni dati recenti mostrano un rallentamento della ripresa nel paese, in termini sia di pil sia di occupazione. Ci sono prove evidenti del fatto che il pacchetto di misure per la ripresa fornirà un grande stimolo all’economia: la crescita genererà consistenti entrate fiscali, non solo per il governo federale ma anche per quegli stati e quelle città che oggi non riescono neanche a garantire servizi essenziali.

Chi si oppone al piano di Biden sta anche lanciando, in malafede, degli avvertimenti sui rischi dell’inflazione. È vero, alcuni dati suggeriscono che i salari potrebbero essere in calo in alcuni settori. Ma se dovesse crescere l’inflazione, gli Stati Uniti dispongono di ampi strumenti fiscali e monetari. L’economia, naturalmente, starebbe meglio senza tassi d’interesse a zero. Starebbe meglio anche se i legislatori introducessero imposte sull’inquinamento e ripristinassero una maggiore progressività nel sistema fiscale. Non c’è alcuna ragione per cui gli statunitensi più ricchi debbano pagare meno tasse di chi è più povero. I più ricchi sono stati i meno colpiti dalla pandemia e il sistema fiscale regressivo degli Stati Uniti oggi appare più ingiusto che mai.