Negli Stati Uniti la vita sta tornando alla normalità. La normalità include inevitabilmente un agente di polizia che uccide un uomo nero disarmato e le proteste di piazza. Il paese, insomma, sta riprendendo il suo ritmo abituale.

Questa volta è successo a Minneapolis. Migliaia di persone sono scese in strada per protestare dopo l’omicidio di George Floyd, commesso il 25 maggio da un agente di polizia che gli ha schiacciato il collo con un ginocchio per otto minuti, mentre lui era ammanettato e immobilizzato a terra. In agonia, Floyd ha continuato a ripetere che non riusciva e respirare e ha invocato la madre scomparsa, ma è stato ignorato. Gli altri tre poliziotti presenti sono sembrati del tutto indifferenti alla vita a cui stavano mettendo fine sotto lo sguardo disgustato dei passanti.

Le autorità del Minnesota hanno condannato la brutalità degli agenti. Il sindaco di Minneapolis, Jacob Frey, ha ribadito che “negli Stati Uniti essere un nero non dovrebbe rappresentare una sentenza di morte”, mentre altri, tra cui la senatrice democratica Amy Klobuchar, che continua a coltivare la speranza di arrivare alla Casa Bianca al fianco del probabile candidato del suo partito, Joe Biden, hanno espresso l’ampia gamma di reazioni che ci si aspetta in questi casi: stupore, orrore, richieste di indagini approfondite e inviti alla calma. In un raro atto di giustizia i quattro agenti sono stati immediatamente licenziati. Eppure solo il fatto che Floyd sia stato arrestato (e poi addirittura ucciso) perché colpevole dell’insignificante “crimine” di aver usato banconote false, durante una pandemia che ha già ucciso un afroamericano ogni duemila, ci ricorda in modo raccapricciante lo scarso valore attribuito alla vita dei neri negli Stati Uniti.

È facile comprendere la risposta della folla multietnica che ha invaso le strade di Minneapolis (osservando le immagini si vedono centinaia di bianchi, evidentemente consapevoli delle enormi ingiustizie nel paese). In primavera tra i neri statunitensi si sono contati più di 23mila decessi dovuti al covid-19. Il virus si è insinuato nelle comunità nere, evidenziando e aggravando disuguaglianze sociali radicate che hanno reso gli afroamericani particolarmente vulnerabili alla pandemia.

Questa sconvolgente perdita di vite umane si è verificata con le restrizioni più severe e il massimo distanziamento fisico. Cosa succederà quando nel paese si riaprirà tutto nonostante l’aumento dei contagi? Mentre i funzionari pubblici (soprattutto bianchi) spingono per tornare al più presto alla vita normale, il dibattito sulle conseguenze devastanti della pandemia per gli afroamericani si fonde con problemi sottostanti, ormai accettati come una sorta di “nuova normalità” in cui dovremo imparare a vivere, o a morire. Forse in passato qualcuno poteva anche mettere in dubbio che negli Stati Uniti la vita degli afroamericani poveri non avesse nessun valore. Ora su questo non c’è più alcun dubbio. Tra l’altro è evidente che la violenza dello stato non arriva solo dalla polizia. Non è solo il tasso di mortalità più alto tra gli afroamericani ad alimentare la rabbia, ma anche l’assistenza sanitaria negata ad alcuni neri perché i medici e gli infermieri non credevano che avessero davvero i sintomi del covid-19.

Sempre colpevoli

Altrettanto terrificante è l’idea, diffusa in certi ambienti, che gli afroamericani siano in qualche modo responsabili per questa mortalità sproporzionata. Invece di approfittare di questa crisi epocale per cambiare le condizioni che hanno favorito i decessi tra i neri, le forze dell’ordine continuano ad agire in modo meschino e sprezzante. Per gli agenti di polizia perfino le norme sul distanziamento fisico sono diventate una scusa per tormentare gli afroamericani. A New York i neri rappresentano il 93 per cento delle persone arrestate per reati legati al covid-19, e a Chicago le cifre sono simili. In un momento in cui i dipartimenti di polizia promettono di ridurre gli arresti per arginare la diffusione del virus nelle carceri e per preservare la salute pubblica, gli afroamericani restano nel mirino degli agenti. Per quale motivo i poliziotti hanno deciso di arrestare George Floyd, colpevole al massimo di un reato di “povertà” commesso dai più deboli?

Quando gruppi di bianchi armati fino ai denti hanno manifestato in Michigan e in altri stati minacciando i parlamentari, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump li ha definiti “persone per bene”, e la polizia li ha sostanzialmente lasciati fare. Di sicuro nessuno è stato soffocato a morte per strada. Invece il 28 maggio, quando il governatore del Minnesota ha mandato la guardia nazionale a disperdere le manifestazioni, Trump ha insinuato che le forze dell’ordine avrebbero dovuto sparare su chi protesta. Molti funzionari dichiarano di comprendere la rabbia della gente, ma resta il fatto che i manifestanti nelle strade di Minneapolis devono fare i conti con i lacrimogeni e i proiettili di plastica della polizia. Questo usare due pesi e due misure ha contribuito a infiammare Minneapolis ed è il motivo per cui la situazione può degenerare in qualsiasi città degli Stati Uniti.