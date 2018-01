Lettera d’amore per il mestiere più bello del mondo

Non possiamo salutare con l’anno vecchio anche i nostri problemi, ma i festeggiamenti per l’anno nuovo ci permettono di far finta che sia così. Sono un gesto simbolico, come se seppellissimo una bara vuota. Ci concediamo perfino il lusso di nutrire qualche speranza, firmiamo un contratto con il futuro, fissiamo obiettivi, facciamo promesse e buoni propositi. A Tripoli non si è avvertito il passaggio cerimoniale tra la fine di un ciclo e l’inizio di uno nuovo. È stata una notte come tante, una notte solitaria, in cui Tripoli sembrava ancora più triste. Non abbiamo spesso occasioni per far festa. L’ultima mi è capitata mesi fa, e l’ho annullata, poiché paradossalmente si trattava di una festa di addio. Detesto i lunghi addii, e le feste di addio sono il modo più lungo per salutarsi. E poi non considero l’addio alle persone che amo un’occasione che merita di essere festeggiata. Per questo, qualche giorno prima del mio rientro a Tripoli, sono andato nella redazione di Internazionale a scusarmi perché avevo chiesto di annullare una festa organizzata per salutarmi. A voler essere davvero sinceri, temevo di commuovermi troppo. Non volevo correre il rischio di piangere, poiché il primo articolo del codice universale non scritto dei maschi dice che gli uomini possono piangere in pubblico solo alle partite di calcio. Però mi hanno fatto piangere lo stesso. È successo quando stavo per lasciare l’ufficio. Mi hanno sorpreso con un regalo. In quel momento ho scoperto uno dei vantaggi di essere amico di grandi giornalisti: useranno le loro competenze per trovare il regalo giusto per te. Ero intrappolato in un’imboscata emotiva di primo livello.

Nessuno che non sia nato per il giornalismo potrebbe resistere in una professione così incomprensibile e vorace

Se avrete la fortuna di visitare la loro sede, la prima cosa che noterete è il campanello. C’è un un piccolo adesivo blu con scritto “Internazionale”: dopo aver suonato vi sentirete come se foste sul punto di sfogliare un numero speciale della rivista. Una volta entrati, costeggiando le pareti colorate comincerete a rispondere con un sorriso ai volti sorridenti sulla vostra destra. I sorrisi sono davvero contagiosi in queste stanze, e non potrete non ricambiarli. Sì, in effetti sono simpatici, ma non stanno in fila solo per salutarvi: fissano la parete alle vostre spalle, dove sono appese le pagine del prossimo numero della rivista. Le stanno passando in rassegna prima dell’approvazione finale. Gabriel García Márquez definiva quello del giornalista il mestiere più bello del mondo. Ha scritto: “Nessuno che non sia nato per il giornalismo e non sia pronto a morire per esso potrebbe resistere in una professione così incomprensibile e vorace, il cui lavoro finisce dopo ogni notizia, come se fosse per sempre, e non concede un attimo di pace fin quando non ricomincia, con più entusiasmo che mai, il minuto dopo”. Mentre li guardavo lavorare, mi sono ricordato le parole di qualcun altro: “Questo mestiere fa sentire soli”. Spiegano perfettamente il prezzo di “vivere per questo e questo soltanto”. Il giornalismo condivide alcuni aspetti con altri mestieri e ossessioni come la scrittura, la pittura, la fotografia e la regia. Tutti sono caratterizzati da isolamento e solitudine, un omaggio necessario al dio della creatività. Ci sono anche delle differenze. La più importante è che il giornalismo non è una caccia selvaggia alla bellezza ma alla verità, e bellezza e verità non sempre vanno a braccetto. Ecco perché il lavoro del giornalista può essere ancora più solitario.

Punto e a capo

È strano: un momento ti senti connesso, aperto, ispirato e consapevole di tutto, subito dopo sei sconnesso e sparisci. Mentre lavori ti innamori di quel momento, di ciò che stai facendo. Gli concedi tutto il tuo amore e la tua attenzione, per poi abbandonarlo quando hai finito. È un amore speciale, con cui devi rompere due volte: una volta quando hai finito il tuo lavoro e un’altra, definitiva, quando lo pubblichi. E a quel punto ricominci da capo. “Questo mestiere fa sentire soli”, sono le parole che Alessandra Beltrame mi ha detto raccontandomi del film che stava realizzando. Sta girando con una 8mm e lo sta facendo da sola. Io e Alessandra ci siamo conosciuti a Bergamo. Oltre a fare film e sperimentare con la musica, di giorno lavora in un laboratorio specializzato nel recupero e nella valorizzazione di filmati provenienti da archivi familiari, con l’obiettivo di trasferirli in formato digitale. Trova, restaura e raccoglie questi vecchi tesori. È riuscita a recuperare vecchi filmati provenienti dalla Libia, da Tripoli in particolare. Quando me l’ha detto, ho voluto vederli subito. Vedendoli mi sono sentito sopraffatto, provavo nostalgia per un’epoca che non ho mai vissuto. Sto lavorando a un progetto sullo stesso argomento, leggo e guardo molti materiali, ma non avrei mai pensato che la più bella cartolina da Tripoli mi stesse aspettando a Bergamo. Lei era felice, soprattutto quando si è resa conto di quanto mi fosse piaciuta quella piccola proiezione privata: le sono stato grato, perché so quanto le fosse costato.

