Stavolta il vento di rivolta soffia in modo diverso. Indubbiamente negli ultimi anni la crisi economica che attraversa il paese ha provocato manifestazioni popolari a intervalli sempre più regolari. Nel 2017 gli iraniani erano scesi in strada per protestare contro l’aumento del costo della vita a fronte della svalutazione del riyal. Due anni dopo era stata una riforma dei sussidi che facendo schizzare il prezzo dei carburanti aveva spinto le persone a manifestare. Da allora, mobilitazioni puntuali e localizzate si sono moltiplicate per rivendicare maggiori diritti per impiegati e operai, o un migliore accesso all’acqua per gli agricoltori della regione di Isfahan.

Alle rivendicazioni socioeconomiche di una popolazione fino ad allora considerata un pilastro del sostegno popolare al regime si mescolano incessantemente critiche dirette a quello stesso regime, alla sua cattiva gestione, e alla sua corruzione. A dispetto del suo discorso incentrato sulla rappresentazione e la difesa della gente comune contro la borghesia, la repubblica islamica non esita però ad attivare il suo ben oliato sistema repressivo per sopprimere questa serie di movimenti.

Ora è stata la morte di Mahsa Amini, la giovane arrestata dalla polizia religiosa per aver aver indossato l’hijab “in modo inappropriato”, a scatenare le contestazioni. Culmine di una serie di arresti violenti compiuti dalle “pattuglie della moralità” contro le donne che non rispettavano i codici di abbigliamento, questo episodio ha suscitato una forte emozione.

Il fattore scatenante è socio-politico

Anche se in prima linea si mobilitano le donne e gli studenti, molti uomini si sono uniti alle manifestazioni che mettono al centro della contestazione uno dei pilastri dell’autorità e dell’identità politico-religiosa della Repubblica islamica: il velo. Non solo alcune manifestanti hanno bruciato il loro hijab in segno di protesta, ma in alcuni casi sono state anche attaccate le forze dell’ordine al grido di “Morte al dittatore”, riferendosi alla cuida suprema, le cui effigi sono state squarciate. “Dato che l’elemento scatenante questa volta è socioculturale e politico l’attuale sollevazione è piuttosto paragonabile al movimento verde del 2009”, sostiene Ali Fathollah-Nejad, ricercatore associato presso l’Issam Fares institute dell’università americana di Beirut. Poiché rappresentava una delle più grandi minacce dirette alla Repubblica islamica dalla sua istituzione, quel movimento aveva generato manifestazioni di massa convocate dal riformista Mir-Hossein Mussavi, sfortunato candidato alle presidenziali, per denunciare l’elezione di Mahmud Ahmadinejad, considerata frutto di brogli.