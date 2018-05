A Cannes è di scena la Russia di Kirill Serebrennikov

Poi si torna alla realtà: ventuno film in concorso, di cui solo tre firmati da donne (Alice Rohrwacher, Eva Husson e Nadine Labaki). Quest’anno, il festival ha reagito alle continue critiche (che valgono anche per Venezia) sulla scarsa rappresentanza femminile scegliendo una giuria con una maggioranza di donne. Ed è stata proprio la presidente, in conferenza stampa, a dare una giustificazione “di merito”, la stessa ripetuta con astio crescente negli ultimi anni anche dal direttore artistico del festival, Thierry Frémaux. Davanti a continue domande mediatiche sul divario enorme fra registi maschi e femmine nella selezione ufficiale del festival più prestigioso del mondo, Blanchett in conferenza stampa ha detto: “Ci sono parecchie donne in concorso. Stanno lì non per una questione di genere, ma per la qualità del loro lavoro”.

Apertura in sordina, intanto, per il primo film (maschio) in concorso, del regista iraniano Asghar Farhadi. Todos lo saben. È un melodramma che arruola due astri del cinema in lingua spagnola e non solo, Penélope Cruz e Javier Bardem, in una storia del sequestro di una ragazza adolescente durante una festa di matrimonio. Gli attori sono bravi – Cruz lacerante come madre alle prese con la scomparsa della figlia che condivide il suo stesso temperamento passionale – ma è un film di promesse non mantenute.

La sinossi che leggerete quando uscirà il film sarà una cosa tipo: “Vecchi rancori vengono a galla quando una famiglia apparentemente felice viene scossa da una tragedia”. Ma in realtà i rancori rimangono sommersi in acque rese torbide da una sceneggiatura incompiuta, che vorrebbe operare un incontro tra il melodramma in stile Douglas Sirk e il thriller hitchcockiano, ma manca entrambi i bersagli. I migliori film di Farhadi – About Elly, Una separazione, The salesman – sono tutti ambientati nella sua terra d’origine, l’Iran. Quando fa il turista cinematografico, come qui o nel suo melò francese Il passato, la sua mancanza di esperienza locale mette in risalto l’artificialità della trama.