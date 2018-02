Le due guerre che Mosca combatte in Siria

A quanto pare tra la sera del 7 febbraio e la mattina dell’8, le forze statunitensi in Siria hanno ucciso più di 200 combattenti russi, l’episodio più grave dalla fine della guerra fredda. Eppure non ci saranno ripercussioni internazionali, e nessun russo riceverà una medaglia al valore postuma come è accaduto a Roman Filipov, il pilota abbattuto il 3 febbraio sui cieli della Siria e che ha resistito alla cattura fino a quando è stato costretto a farsi saltare in aria con una granata.

Il motivo per cui non sarà ufficialmente confermato nemmeno il numero dei caduti è che i russi erano mercenari, non soldati regolari, e probabilmente la loro missione non aveva alcun legame con gli obiettivi geopolitici di Mosca in Siria. I russi stavano infatti cercando di riconquistare una raffineria nel giacimento di gas e petrolio di Al Isba, nella provincia ricca di petrolio di Deir Ezzor, in precedenza fonte di guadagno per il gruppo Stato islamico (Is) in Siria.

In un comunicato sull’incidente, il ministro della difesa russo ha parlato di “componenti delle milizie siriane” impegnati a condurre “un’operazione contro una cellula dormiente dell’Is”. Con questo voleva dire che gli uomini stavano svolgendo una missione puramente privata per conto del regime del presidente siriano Bashar al Assad, che ha bisogno dei ricavi del petrolio per ricostruire i territori sotto il suo controllo. Probabilmente i combattenti avrebbero ricevuto in cambio una partecipazione nel business del petrolio.

Operazioni sovrapposte

Oggi i russi sono impegnati in due guerre. Una è quella combattuta dai soldati regolari e segue le priorità geopolitiche del Cremlino. L’altra coinvolge i mercenari che cercano di ottenere un profitto personale. La linea di demarcazione tra queste due guerre non è sfocata come si potrebbe pensare, ma a volte le due operazioni si sovrappongono.