Viktor Orbán vuole essere il portavoce della nuova destra europea

Orbán e Bannon hanno un nemico comune: il finanziere e filantropo George Soros, la cui Open society foundation quest’anno ha lasciato Budapest dopo che il partito del primo ministro, Fidesz, ha vinto le elezioni per la terza volta di fila. Dove altri vedono solo la follia di Trump, Orbán scorge del metodo. Per il leader ungherese, infatti, Trump sta agendo consapevolmente per trasformare l’ordine multilaterale in uno basato sugli accordi bilaterali.

Ogni anno Orbán tiene un discorso in occasione di un campo estivo per i suoi giovani sostenitori. L’ultimo intervento, il 28 luglio, è stato diverso dai precedenti. Orbán ha indicato un nuovo approccio geopolitico a tutte le forze di estrema destra sparse per il continente. Tenete presente che stiamo parlando di un uomo che è stato definito da Steve Bannon, ex capo stratega di Donald Trump, “un Trump precedente a Trump”.

In questo sistema globale in via di cambiamento, per l’Unione europea – che nella visione del mondo di Orbán resta un’organizzazione multilaterale potenzialmente efficace – diventa importante stringere accordi con i vicini di peso, in particolar modo la Russia e i paesi mediorientali. Davanti ai suoi sostenitori, Orbán ha dichiarato che la Russia “non rinuncerà a fornire il gas all’Europa scavalcando l’Ucraina” e ha previsto che gli sforzi di Kiev per entrare nella Nato o nell’Unione europea si riveleranno fallimentari, spingendo il paese verso una “schiavitù del debito” nei confronti dei finanziatori occidentali. “L’obiettivo dei russi di riportare l’Ucraina alla sua condizione precedente non sembra irrealistico”.

Partendo da questo pessimismo a proposito della svolta filoccidentale dell’Ucraina, Orbán ha proposto una nuova politica europea sulla Russia. Secondo il premier ungherese, nonostante il timore giustificato di alcuni paesi (Polonia e stati baltici) che la Russia rappresenti una minaccia per la loro sicurezza, “è evidente che l’Ungheria non percepisce la stessa minaccia, così come la Slovacchia, la Repubblica Ceca e naturalmente l’Europa occidentale”.