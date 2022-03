Gli amministratori di Putin hanno cercato di gestire non solo la società civile, ma anche il mondo dello sport. La logica della competizione leale è stata violata: il leader, evidentemente, non ci credeva. Gli atleti russi dovevano essere migliori di tutti gli altri, a ogni costo. Pertanto la competizione è stata sostituita da un programma di doping finalizzato a mettere in piedi un clamoroso successo a vantaggio del leader. Le Olimpiadi invernali del 2014 sono diventate un progetto per ottenere una vittoria garantita. Tale modalità di gestione è stata infine smascherata da un disertore, l’ex capo del laboratorio antidoping di Mosca, Grigorij Rodčenkov. Grazie a lui abbiamo un quadro dettagliato di questo caso vergognoso.

L’opera di distruzione ha collezionato successi impressionanti. Tuttavia, non dimentichiamo che questi “successi” sono stati ottenuti attraverso omicidi, pressioni ed espulsioni di persone dal paese. Gli amministratori senza volto, che in vari momenti hanno lavorato sotto la guida dei capi politici del Cremlino (Vladislav Surkov, Vjačeslav Volodin, Sergej Kirienko), hanno fatto piazza pulita in stretta collaborazione con i servizi speciali. I risultati di tale attività sono tremendi.

Tutto ciò che era autentico è stato bollato come diverso, straniero, estremista e perfino “terrorista”. Vale la pena di ricordare la rete civica creata da Alexej Navalnyj: un’organizzazione finalizzata alla lotta politica e non violenta contro il regime e, per proprio questo, qualificata come criminale.

Ma creare una realtà con metodi criminali è difficile. Le macchinazioni con cui Putin aspirava a costruire un’alternativa spettrale a una società vivente si sono rivelate un vero e proprio fallimento. Dopotutto, coloro che ci hanno trasformato negli “altri” (“stranieri” o “indesiderati”) non hanno mai creato niente.

La loro realtà alternativa si è rivelata uno specchio distorto dello spazio pubblico reale: clown al posto di politici, imitazioni invece di vere organizzazioni della società civile, propagandisti in luogo di giornalisti e analisti.

È stato facile conviverci: per i clown si poteva non votare, le false analisi si poteva non leggerle, giornalisti come Dmitrij Kiselev e Vladimir Solovev si poteva non ascoltarli perché, in fin dei conti, si vedeva benissimo che non stavano in piedi da soli. Sono pessimi attori, leggono il testo di qualcun altro, strumenti di un rozzo gioco politico. Non appena la morsa delle autorità si fosse allentata tutta questa costruzione sarebbe crollata. La causa di questo indebolimento, anch’io pensavo, poteva essere una sorta di processo naturale: una crisi economica, una diminuzione della popolarità del leader, un cambio generazionale al potere.

La crisi avrebbe spazzato via i personaggi artificiali: quei cosiddetti politici e giornalisti si sarebbero semplicemente volatilizzati perché, come le macchine, funzionavano solo se alimentati dal sistema statale. I cittadini russi si sarebbero improvvisamente liberati dall’illusione e avrebbero visto sgretolarsi la costruzione. Come nel finale di Alice nel paese delle meraviglie il re, la regina, i cavalieri e i giudici improvvisamente si rivelano essere solo un mazzo di carte. O il finale di Invito a una decapitazione di Nabokov: “Un turbinoso vento sollevò e portò via polvere, stracci, schegge dipinte, piccoli frammenti di intonaco dorato, mattoni di cartone…”.

Una mentalità che può uccidere

Ma oggi razzi, proiettili e bombe stanno uccidendo per davvero ucraini e russi. Il turbine che attraversa la terra dell’Ucraina oggi è in tutto e per tutto reale e i detriti e i mattoni sono detriti e mattoni concreti. Non prendere sul serio la realtà alternativa di Putin è stato un diffuso e tragico errore, che ho commesso anch’io. La sensazione di virtualità di questa politica è stata ingannevole. Alla fine la messinscena non si è dissolta in gesso dorato, le pietre non sono diventate cartone. È stato esattamente il contrario: il ruvido scenario teatrale, che ha nutrito chi ci si è mosso, si è materializzato e si è trasformato in morte e sofferenza.

Sono consapevole della profonda inconsistenza dei miei tentativi di abbatterlo, quando ancora era possibile, prima della guerra. Ero sicuro che sarebbero crollato da solo.

Credere che la vita, la coscienza, il talento e il riconoscimento si possano comprare e vendere è una visione del mondo dannosa e spregevole. E questo non è un errore innocente. Chi, a un certo punto, si è convinto che tutto si vende e si compra, che la società può essere occupata, soggiogata e che al suo posto poteva creare una propria realtà, da lui finanziata, ha portato non solo il suo paese ma il mondo intero alla catastrofe.