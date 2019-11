A giocare con il fuoco finisce che ci si brucia. La roulette russa delle elezioni del 10 novembre in Spagna, le seconde in sette mesi, ha spalancato le porte del parlamento all’estrema destra di Vox. Se ad aprile e ancora più dopo le europee di maggio, il pericolo Vox sembrava ridimensionato, il voto di domenica sancisce definitivamente la fine dell’eccezione spagnola. Un paese dove fino a un anno fa l’estrema destra non aveva rappresentanza in parlamento, se la ritrova ora come terzo partito, con una delle presenze più forti in Europa.

L’ascesa della formazione di Santiago Abascal, che è passata da 24 a 52 seggi, non si capisce se non si tiene conto di quello che la questione catalana ha rappresentato in questo paese negli ultimi anni. È un’avanzata nata come risposta del nazionalismo spagnolo al nazionalismo indipendentista catalano.

E una volta che il partito ha fatto irruzione nelle istituzioni (prima, un anno fa, in Andalusia, dove con l’appoggio esterno ha permesso per la prima volta un governo del Partito popolare; poi, ad aprile, in parlamento) ha abbracciato e accentuato la retorica classica dell’estrema destra sovranista europea. Nella chiusura della campagna elettorale, venerdì scorso in piazza di Colón, a Madrid, non ha baciato il rosario come Matteo Salvini ma ne ha ricordato in molti passaggi il discorso: dall’immigrazione agli attacchi alle ong o alla dittatura progre, versione spagnola dell’etichetta “radical chic”.