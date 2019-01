L’estrema destra guadagna punti anche in Andalusia

L’accordo di governo raggiunto il 9 gennaio tra la destra e il centrodestra con il sostegno dell’estrema destra ha implicazioni che vanno ben oltre questa regione meridionale della Spagna, inserendosi in un contesto europeo in cui l’ascesa dei partiti di estrema destra e populisti costringe gli altri partiti a scelte delicate.

In Andalusia, il piccolo partito di estrema destra Vox (o di destra radicale, come preferiscono chiamarlo in Spagna) aveva sorpreso tutti a dicembre, entrando per la prima volta in un parlamento regionale di un paese che sembrava immunizzato dal suo passato franchista. In un paesaggio politico frammentato, Vox è diventata una forza decisiva, perché nessuna coalizione sarebbe stata possibile senza il suo consenso.

Alla fine l’Andalusia, bastione socialista per trentasei anni, ha virato nettamente a destra con l’accordo tra il Partito popolare (conservatore) e il centrodestra di Ciudadanos. A sua volta, il Partito popolare ha firmato un accordo con Vox per assicurare una maggioranza alla nuova coalizione.

Senza scrupoli

Si tratta di una novità assoluta dal ritorno della democrazia in Spagna, quarant’anni fa. In cambio del suo appoggio, Vox non ha ottenuto granché e soprattutto non è stata soddisfatta la sua richiesta assurda di cancellare la legge sulla violenza sessuale.

Tuttavia il solo fatto che il Partito popolare abbia accettato di concludere un accordo con Vox rappresenta una vittoria per il partito di estrema destra. Dunque non esiste nessun “cordone sanitario in Andalusia”, perché la destra non ha avuto scrupoli.