Le sorelle Miyazato hanno dodici anni e vivono a Okinawa, un’isola nel sud del Giappone. La mattina si svegliano all’alba, portano a spasso il cane, fanno colazione e poi scendono giù da una collina per andare a scuola.

Anche Paul ha dodici anni, ma vive in Germania. Le piace fare kung-fu, giocare a Fortnite e parlare di ragazzi con le sue amiche. Si veste volentieri in modo sportivo e la sua vita somiglia molto a quella delle sue coetanee, se non fosse per il fatto che spesso deve spiegare agli altri perché ha un nome da maschio.

Negli Stati Uniti invece vive M. Insieme a sua madre, da qualche anno registra un podcast (cioè una specie di trasmissione radiofonica) in cui parla di cosa succede nella sua vita e nel mondo. Lo registra in camera sua perché, visto che è piena di pupazzi di peluche, lì dentro c’è un’acustica perfetta.

Jiashu ha dodici anni e vive a Jiujiang, in Cina. Qualche settimana fa sarebbe dovuta andare a trovare alcuni parenti lontani per festeggiare insieme il capodanno lunare, la festa più importante della Cina, ma a causa del coronavirus hanno dovuto rimandare l’incontro. Così si sono accontentati di un saluto via internet.

In questo numero di Internazionale Kids andiamo a curiosare in alcune famiglie che abitano in altre parti del mondo – comprese alcune che vivono sotto i mari, sulla barriera corallina – per capire se è vero che alla fine si somigliano un po’ tutte.