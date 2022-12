Questo articolo è uscito a pagina 5 del numero 40 di Internazionale Kids, il mensile di Internazionale per bambine e bambini dai 7 ai 13 anni. Lo trovate in edicola, oppure potete abbonarvi .

L’articolo di copertina di questo numero me ne ha fatto scoprire un altro, pubblicato sul New York Times il 26 dicembre del 1966, che invitava bambini e genitori a parlare di spese familiari: “Probabilmente alla fine dell’anno anche la vostra famiglia farà un bilancio delle spese. Molti di voi saranno chiamati a partecipare alla discussione, perché i vostri genitori sanno che imparare a gestire i soldi fa parte del processo educativo. Per aiutarvi a diventare adulti responsabili, vi insegneranno a considerare il denaro per quello che è: un mezzo di scambio per soddisfare bisogni e realizzare desideri”.

L’articolo invitava i genitori a dare ai figli una piccola somma di denaro, da decidere in base a diversi fattori, per insegnargli l’economia domestica. Seguiva qualche suggerimento: “I genitori non dovrebbero minacciare d’interromperla come misura disciplinare, perché questo darebbe al denaro un’importanza eccessiva. Né dovrebbero usarla per pagare le faccende domestiche, perché darebbe un prezzo alla collaborazione”. Concludeva dicendo che queste discussioni in famiglia avrebbero sviluppato anche la capacità di fare tutti insieme piccoli sacrifici nei momenti di crisi.

Da grandi ricordatevi di andare a scavare ogni tanto negli archivi dei giornali, sono pieni di storie che si ripetono.