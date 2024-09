Questo articolo è uscito a pagina 5 del numero 61 di Internazionale Kids, il mensile di Internazionale per lettrici e lettori dai 7 ai 13 anni circa. Lo trovate in edicola, sull’app (gialla) di Internazionale oppure potete abbonarvi .

Anche l’articolo di copertina di questo numero parla di volontariato. È tradotto da un giornale tedesco, ma in redazione abbiamo chiesto ad alcune ragazze e ragazzi italiani poco più grandi di voi di condividere la loro esperienza. “Mi è piaciuto molto, è stato un momento di grande umanità”, ha detto Michele. Come racconta l’articolo a pagina 18, impegnarsi nel volontariato non significa fare qualcosa solo per gli altri, ma anche per se stessi, perché ci rende più felici.

Per prepararli e fargli capire com’è essere anziani aveva anche portato in classe una valigia con degli oggetti che rallentavano un po’ il movimento o offuscavano la vista, come piccoli pesi e occhiali scuri. Bambini e anziani avevano passato la giornata chiacchierando e si erano salutati con la promessa di rivedersi presto. “È stato bello ascoltare le loro storie”, aveva detto Elias. “Stasera nel letto avrò molto a cui pensare”.

In uno dei primi numeri di Internazionale Kids avevamo pubblicato un articolo che raccontava un esperimento di volontariato a Mann­heim , in Germania: un insegnante della scuola primaria aveva deciso di fare visita a una casa di cura per anziani insieme agli alunni.

Insetti a colazione

Nell’isola del Borneo le piante carnivore hanno gusti decisamente particolari.

Muse, Stati Uniti

Moon Kids

Episodio n. 23

Di Davide Morosinotto e Beatrice Galli

Che strano carattere

Gran parte della nostra personalità si può descrivere in modo un po’ sintetico in base a cinque tratti.

The Conversation, Australia

Come farsi le proprie idee politiche

Non quelle dei genitori, non quelle degli amici. Le proprie.

The New York Times for Kids, Stati Uniti

Fare coming out

Un fumetto sulle gambe che tremano e la voglia di gridarlo ai quattro venti.

Topo, Francia

Poster: libertà è partecipazione

Di Teresa Sdralevich

La vendita di acqua in bottiglia andrebbe vietata?

In particolare nei paesi dove l’acqua è potabile e buona da bere: dicci cosa ne pensi.

The Week Junior, Regno Unito

E molto altro!