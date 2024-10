Cose che abbiamo scoperto mentre preparavamo questo numero, in ordine sparso: in cima agli alberi delle antiche foreste di sequoie non ci sono solo foglie e rami secchi, ma un mondo pieno di mirtilli, salamandre, giardini aerei e altre meraviglie; all’università di Stanford studiano l’autocontrollo mangiando marshmallow; la seconda stagione della serie tv Heartstopper è stata vista per 55,5 milioni di ore in appena tre settimane; un’aspirante scrittrice ha composto un’ode alla sua matita; le caramelle preferite in Italia sono le mentine; la pinna che s’indossa durante le gare di nuoto pinnato può essere modellata per adattarsi perfettamente alla forma del piede; le regole italiane per ottenere la cittadinanza sono tra le più vecchie e restrittive d’Europa; mandare un messaggio mentre si cammina aumenta la probabilità di farsi male; a Zurigo è stato inaugurato un nuovo ospedale progettato in modo che anche gli spazi possano aiutare i pazienti a guarire; su una stazione spaziale internazionale un anno può passare in fretta.

A proposito, in questo numero trovate l’ultimo episodio di Moon Kids, ma non vi lasceremo a lungo senza fumetti: tra poco conoscerete Carlotta, appassionata di fotografia.