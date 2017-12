Tre scenari politici per l’Italia del 2018

“Non mi va più di leggere il giornale”, si sfoga l’amica. Non ce l’ha però con la stampa, cartacea o online. Ce l’ha con le notizie. È una persona interessata alla politica, dal forte senso civico, che un tempo avremmo definito “impegnata”. Ma ora il suo sentimento dominante è uno solo: lo scoraggiamento. Uno scoraggiamento alimentato dai leader della politica mondiale – da Trump a Putin, da Erdoğan a Kim Jong-un – ma soprattutto dagli scenari della politica nazionale italiana.

E chi se la sentirebbe di contraddirla? Il 2017, per l’Italia, è stato un anno strano. Finalmente il paese sembra essere uscito dalla crisi cominciata nel 2008. Dopo anni in cui il prodotto interno lordo (pil) è diminuito – con una perdita di 15 punti percentuali rispetto agli anni precedenti alla crisi – si è diffusa la sensazione che il paese stia risalendo la china. Il pil cresce di un insperato 1,5 per cento, aumentano i posti di lavoro, la bilancia commerciale è in attivo, trainata da molte industrie che hanno difeso o ritrovato la loro competitività sui mercati internazionali, crescono i consumi, si acquistano di nuovo macchine e case.

Ma se l’economia finalmente ha ricominciato a tirare, la politica italiana si presenta sotto altri segni. Forse ricorderemo il 2017 come l’anno in cui la seconda repubblica, nata negli anni di Tangentopoli sulle ceneri della prima, si è avviata verso il suo definitivo tramonto. La notizia in sé non sarebbe poi così triste. Saranno pochi a rimpiangere vent’anni dominati da uno strambo bipolarismo. Da una parte l’accozzaglia del centrodestra guidata da Silvio Berlusconi, dall’altra quella del centrosinistra, un’armata Brancaleone tenuta insieme soprattutto dalla battaglia contro un avversario comune. Il vero dramma però è un altro: fra tramonti e resurrezioni non si intravede una via d’uscita, una terza repubblica che possa promettere ai cittadini governi più efficaci, stabili e onesti.

Tramonti

Ma andiamo con ordine, cominciando dai tramonti, e in particolare da quello del Partito democratico e di Matteo Renzi, che in meno di quattro anni si è trasformato da astro nascente a stella cadente. Quando nel dicembre 2013 conquistò la segreteria del Pd e nel febbraio 2014 la guida del governo, quando poi alle elezioni europee del maggio 2014 raggiunse uno spettacolare 41 per cento, erano in tanti a vaticinare una nuova epoca, quella del renzismo, successiva al ventennio berlusconiano.

Ma più che un’epoca, sembra sia stato un episodio della storia italiana. Renzi somiglia a quei personaggi che vincono il terno al lotto, ma poi si perdono il biglietto. Già sul finire del 2016 ha dovuto incassare due colpi durissimi, quello del referendum costituzionale perso e quello della bocciatura della legge elettorale – il cosiddetto Italicum – da parte della corte costituzionale. Senza legge elettorale maggioritaria e una maggioranza nel paese, il premier è sembrato invecchiato anzitempo, come un pugile suonato. Invece di invertire la rotta e cambiare il modus operandi – da quello sempre all’attacco a uno più dialogante – ha voluto rivendicare il 41 per cento al referendum costituzionale del dicembre 2016 come sicuro patrimonio elettorale del Pd e come sicura base per la riconquista dello scettro di presidente del consiglio. E ha voluto continuare a scontrarsi sia con i nemici interni – Pier Luigi Bersani, Massimo D’Alema e Roberto Speranza – sia con quelli esterni, identificati nel Movimento 5 stelle (M5s).

Così, per uscire dall’angolo in cui era finito nel 2016, ha pensato bene di assestare un uno-due-tre, che però non ha colpito gli altri, ma se stesso. Il primo colpo era la scissione del Pd. L’uscita delle truppe di D’Alema e Bersani dal partito più che subita sembrava salutata con favore da Renzi, convinto che quei voti persi a sinistra (a suo parere pochi) sarebbero poi stati riguadagnati ampiamenti al centro. I sondaggi di questi giorni ci dicono il contrario, e cioè che c’è stata una consistente perdita di consensi per il Pd.