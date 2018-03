Niente panico

Due sono le alternative: o all’estero non leggono i giornali o il risultato delle elezioni italiane non è poi così apocalittico come qualcuno ama presentarlo. Basta uno sguardo allo spread, la differenza tra gli interessi sui titoli di stato tedeschi e quelli italiani. Era all’1,3 per cento la settimana scorsa (del resto uno dei valori più bassi dell’ultimo anno), è all’1,3 per cento anche il martedì dopo le elezioni. Anche se qualche giornale parla di “panico a Bruxelles”, quel panico, strano a dirsi, non ha contagiato i mercati finanziari.

Certo, questo voto ha sconvolto il paesaggio politico italiano, ma non è stato un voto eversivo che potrebbe mettere in pericolo la democrazia italiana, e neanche un voto che potrebbe causare imminenti scontri epocali tra l’Italia e l’Unione europea. Poi, in fin dei conti, è tutto andato secondo copione. Era prevista l’avanzata dei cinquestelle, la sconfitta del Pd e l’affermazione del centrodestra come prima alleanza.

Ma, va aggiunto, qualche lieve variazione sul copione c’è stata. I sondaggisti non avevano previsto l’M5s quasi al 33 per cento, e neppure che la sconfitta del Pd, e di Renzi, si sarebbe trasformata in vera e propria disfatta. Infatti se Renzi ancora due giorni prima delle elezioni annunciava di voler restare segretario del Pd anche in caso di sconfitta – “sono eletto fino al 2021” – ora ha annunciato le sue dimissioni, ineludibili di fronte a questo disastro.