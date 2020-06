I diplomatici cinesi hanno avuto per molto tempo la reputazione di professionisti competenti, prudenti e pacati. Di recente, però, un nuovo gruppo di giovani funzionari sembra voler abbandonare le vecchie regole per promuovere l’aggressiva narrazione sul covid-19 stabilita da Pechino. La chiamano diplomazia del “lupo guerriero”, e si sta rivelando controproducente. Poco dopo lo scoppio della pandemia, il ministro degli esteri Wang Yi ha suggerito ai diplomatici di difendere in modo più deciso gli interessi della Cina e la sua reputazione internazionale. Il virus, le cui conseguenze avrebbero potuto essere molto più lievi se non fosse stato per gli errori iniziali commessi dalle autorità locali di Wuhan, ha offerto un’occasione ideale per mettere in pratica questa nuova strategia.

Ed è proprio quello che i politici cinesi stanno facendo. A metà marzo, per esempio, il portavoce del ministro degli esteri Zhao Lijian ha sostenuto la teoria complottista secondo cui sarebbe stato l’esercito statunitense a portare il covid a Wuhan, primo epicentro della pandemia. Ad aprile l’ambasciatore cinese in Francia ha pubblicato sul sito dell’ambasciata una serie di articoli anonimi in cui si affermava (falsamente) che le autorità francesi avevano lasciato morire gli anziani da soli e senza assistenza. Un mese dopo, quando il governo australiano si è unito a Washington nella richiesta di un’indagine internazionale sull’origine della pandemia, il rappresentante cinese a Canberra ha minacciato boicottaggi e sanzioni.

Il problema è che i “lupi guerrieri”, a differenza degli agenti speciali immaginari a cui s’ispirano (il nome deriva da un famoso film d’azione cinese), non hanno ottenuto alcun risultato concreto. Invece di tutelare l’immagine internazionale del paese e placare le critiche per la gestione della pandemia, hanno danneggiato la credibilità di Pechino, allontanando gli stati con i quali la Cina vorrebbe avere rapporti amichevoli.