L’antieuropeismo sfrutta anche la tragedia di Genova

Dopo che il crollo del ponte a Genova ha ucciso decine di persone, il viceministro italiano di estrema destra Matteo Salvini si è scagliato contro l’Unione europea. “Se ci sono vincoli europei che ci impediscono di spendere soldi per mettere in sicurezza le scuole dove vanno i nostri figli o le autostrade su cui viaggiano i nostri lavoratori, metteremo davanti a tutto e a tutti la sicurezza degli italiani”, ha scritto il leader della Lega su Twitter. Tutti gli antieuropeisti amano presentarsi come ribelli e nemici delle élite, ma in molti casi il loro comportamento non ha nulla di nuovo. Non offrono soluzioni e il loro cinismo è sfacciato.

Il timore è che i populisti di destra e di sinistra possano dare retta al messaggio di Salvini, anche se senza ripeterlo. E che puntino il dito contro le misure di austerità a cui l’Italia è stata sottoposta dopo la crisi nell’eurozona. Per loro non ha alcuna importanza che l’Unione non imponga alcun vincolo sul modo in cui un governo spende le proprie risorse. Né che secondo le ultime rivelazioni solo il 12 per cento dei 40mila ponti tedeschi sia in buone condizioni – e questo in un paese che nel 2017 ha fatto registrare un avanzo di bilancio record di 38,4 miliardi di euro.

La magistratura italiana stabilirà quali sono le cause del disastro di Genova, magari riscontrando che alcuni standard dell’Unione non sono stati rispettati nella manutenzione del ponte. Per il momento la reazione di Salvini è l’ennesima conferma della facilità con cui si dà la colpa all’Ue quando qualcosa va storto (in questo caso con conseguenze tragiche), mentre quasi mai è elogiata quando le notizie sono buone.

Una storia lunga

L’antieuropeismo ha una storia lunga e complessa. L’ostilità nei confronti del progetto europeo c’è stata fin dall’inizio. Mentre Salvini e i suoi alleati attaccano l’Unione, vale la pena mettere le cose nella giusta prospettiva e ricordarci quanto siano arretrate le loro idee. Un libro recente dello storico francese Bernard Bruneteau, Combattre l’Europe. De Lénine à Marine Le Pen, offre un adeguato contesto storico.

La parola “euroscettico” è comparsa per la prima volta in un articolo pubblicato dal Times nel 1985, per descrivere i conservatori britannici che si opponevano all’Atto unico europeo. Ma l’euroscetticismo esisteva già da decenni: settant’anni prima, Lenin sosteneva che “gli Stati Uniti d’Europa in regime capitalistico sarebbero impossibili o reazionari”, mentre la pace “borghese” che sarebbe risultata da un accordo simile avrebbe avuto “come obiettivo unico quello di soffocare il socialismo in Europa”.