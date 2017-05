Meditare allunga la vita

Nel suo nuovo libro The science of enlightenment, il maestro di meditazione Shinzen Young sostiene che meditando qualche minuto al giorno possiamo raddoppiare la durata della nostra vita. Qui le possibilità sono due. Una è che Young sia un ciarlatano. L’altra è che stia parlando in un senso fastidiosamente metaforico, come quando certi scrittori new age sostengono che “noi siamo l’universo”, il che in un certo senso può essere anche vero, ma non serve a molto quando stiamo cercando di uscire da un parcheggio. In realtà, penso che nessuna delle due alternative sia quella giusta e che potrebbe anche aver ragione. Abbiate pazienza e vi spiego.

Se avete più di 25 anni, vi sarete accorti che con l’età il tempo tende ad accelerare. Questo probabilmente succede perché facciamo meno nuove esperienze, quindi abbiamo un minor numero di informazioni da elaborare, prestiamo meno attenzione e, nel ricordo, i mesi e gli anni ci sembrano più brevi. Potete verificarlo cercando di ricordare l’ultima volta in cui vi sono capitate molte cose nuove.

Un viaggio di cinque giorni in Svezia che ho fatto l’anno scorso mi sembra ancora un evento importante della mia vita, ma i cinque giorni prima e quelli dopo sono evaporati, svaniti per sempre dalla memoria.

Aumentare l’attenzione

Il consiglio che si dà di solito per “rallentare” il tempo è avere più esperienze fuori del comune, ma pochi di noi possono passare più di una minima percentuale della loro vita a visitare paesi esotici e straordinari. Se abbiamo un lavoro, o figli che vanno a scuola, buona parte della nostra vita diventa necessariamente una serie di abitudini.

Ma, come fa notare Young, c’è anche un’altra possibilità: otterremmo lo stesso risultato se aumentassimo l’attenzione che dedichiamo a ogni momento della nostra vita, per quanto banale sia. Se vivessimo ogni attimo con il doppio della solita intensità, “la nostra esperienza di quell’attimo sarebbe più piena di quanto non lo sia adesso”, scrive. Quindi ci sembrerebbe che ogni periodo di tempo sia durato il doppio.