È inutile stare in ansia per il futuro, meglio agire nel presente

Ci sono buone probabilità che in questi giorni siate preoccupati per il futuro. Naturalmente, adesso lo sarete a causa delle prossime elezioni e della Brexit, ma questo non è l’unico motivo possibile: molti di noi sono sempre preoccupati per quello che potrebbe succedere in futuro, in qualche campo, e lo saremmo anche se la politica improvvisamente cominciasse ad andare come vogliamo.

Perciò questo è un momento buono quanto qualsiasi altro per ricordare che strana emozione è l’ansia. Per quanto le cose possano andare male, una volta prese tutte le precauzioni in nostro potere, preoccuparci è abbastanza inutile. Nella preistoria, quando le minacce erano fisiche e immediate, l’ansia poteva innescare una reazione di difesa che permetteva di sottrarsi al pericolo.

Ma per la maggior parte delle paure moderne – che siano di tipo politico o ambientale, collegate al nostro lavoro, al nostro rapporto di coppia o ai figli – non è così. Eppure l’ansia aleggia sempre nell’aria e si autoalimenta. Sinceramente, sarebbe quasi preferibile dover correre più veloci di una tigre dai denti a sciabola una settimana sì e una no.

Come siamo arrivati qui

Pensiamo un attimo all’asimmetria tra quello che proviamo nei confronti del futuro e del passato. Se guardiamo in avanti, l’imprevedibilità della vita ci esaspera, e preoccupandoci abbiamo la sensazione, anche se inconscia, che in questo modo avremo più possibilità di controllare il futuro (oppure, sempre nella stessa speranza, tendiamo a essere eccessivamente cauti: “Papà dice che sarebbe meglio arrivare all’aeroporto 14 ore prima”, si legge in un titolo del sito satirico americano The Onion, evidentemente ispirato alla mia infanzia).

Se guardiamo indietro, invece – e so che rischio di essere accusato di fare uso di sostanze derivate dalla cannabis – non è strano che non siamo turbati dall’imprevedibile intreccio di coincidenze che ci ha portati fin qui?