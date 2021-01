Conoscere la storia della guerra (1954-1962) significa anche analizzare la “lunga presenza coloniale francese” (cominciata nel 1830 con la presa di Algeri e finita con la guerra d’indipendenza), e ricollocare il conflitto nella storia coloniale francese e globale. Bisogna inoltre tenere conto delle relazioni speciali tra la Francia e l’Algeria, dovute alle migrazioni (in Francia sette milioni di persone hanno legami con l’Algeria), e all’importanza diplomatica ed economica del paese, che è il primo mercato africano per le esportazioni francesi.

Nell’introduzione al testo, Stora ricorda che da decenni questi “conflitti” dipendono dal fatto che ognuno ha voluto scegliere una particolare memoria o uno “schieramento”, e precisa: “Ogni gruppo protagonista di questa storia ha le sue specificità, nessuno è eccezionale e nessuno dev’essere considerato più degli altri”. In questo ha ragione: solo la capacità di pensare a tutte le memorie in modo inclusivo, permetterà di organizzare un racconto comune. Perché le memorie sono e saranno sempre parziali.

Infine lo storico sottolinea che il lungo percorso della memoria è stato influenzato anche dal diverso atteggiamento dei presidenti francesi. Se con il generale Charles de Gaulle o Valéry Giscard d’Estaing fu il silenzio a dominare, con François Mitterrand, dopo il suo viaggio ufficiale in Algeria nel dicembre del 1981, si arrivò a un controverso progetto di amnistia per gli estremisti dell’Algeria francese, e alla riabilitazione di otto generali golpisti. L’opposizione alla proposta fu tale che il governo dovette ricorrere alla fiducia per far passare il testo di legge integrale.

Si dovette aspettare il governo di Lionel Jospin perché il parlamento riconoscesse, nel 1999, la definizione di “guerra d’Algeria” per indicare quel periodo storico. In seguito anche Jacques Chirac s’impadronì della questione inaugurando nel 2002 a Parigi (sul quai Branly, davanti al museo a lui intitolato) un “memoriale nazionale” per i soldati francesi morti in Algeria, in Marocco e in Tunisia tra il 1952 e il 1962.

Una politica incoerente

Il rapporto Stora ripercorre le poste in gioco e i punti critici di questo processo, come per esempio la definizione di una data “comune” per commemorare la guerra o l’idea di costruire un museo “nostalgico” sulla colonizzazione a Marsiglia, che fu poi abbandonata dall’ex presidente Nicolas Sarkozy.

Secondo Stora la guerra delle storie e delle memorie nei due paesi è stata lunga e complicata. Ricorda, per esempio, che nel 2007 alla vigilia del viaggio di Sarkozy in Algeria (in cui fornì agli algerini una mappa con le posizioni delle mine piazzate dai francesi alle frontiere con il Marocco e la Tunisia), fu inaugurato a Perpignan un “muro dedicato alle vittime dell’Fln”, il Fronte di liberazione nazionale, la principale organizzazione algerina che combatteva per l’indipendenza. Nonostante alcuni gesti importanti, come la condanna dei massacri del maggio 1945 da parte di due ambasciatori francesi nel 2005, la difficoltà di far emergere una politica coerente è evidente.

Stora non raccomanda una legge sulla memoria che “ostacoli l’esercizio critico della storia” ma neanche un “grande discorso” presidenziale. Pensa piuttosto che valga la pena “prendere altre strade” per costruire “una memoria giusta”, seguendo l’esempio di paesi come il Giappone o il Sudafrica. Nessuna risposta è semplice su un argomento così complesso. E ha ragione.

Stora propone di creare una commissione per la memoria e la verità (ispirata a quella sudafricana) che abbia come priorità il sostegno alle commemorazioni (19 marzo, 25 settembre, 17 ottobre) e la condivisione delle memorie. In questo ambito propone di erigere una stele all’emiro Abdelkader in occasione del sessantesimo anniversario dell’indipendenza dell’Algeria nel 2022; di creare una guida sugli scomparsi di entrambi gli schieramenti; di rendere pubblica una lista dei posti in cui la Francia condusse in Algeria e di quali furono le conseguenze; di condividere gli archivi (con un lavoro accurato e informatizzato, in continuità con l’accordo di cooperazione stretto nel 2009); di facilitare gli spostamenti degli harkis (gli algerini che combatterono a fianco dei francesi) e delle loro famiglie tra la Francia e l’Algeria; di raccontare la storia dei campi d’internamento per gli algerini in Francia (ce ne sono stati quattro); di sostenere l’idea che le strade possano essere dedicate ai francesi d’Algeria; di restituire resti e oggetti attualmente conservati nei musei francesi; di sviluppare la cooperazione universitaria; di rinnovare i manuali scolastici e sulla colonizzazione in generale; e infine di rilanciare il progetto di un museo dedicato alla storia della Francia e dell’Algeria a Montpellier.