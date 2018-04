Sympathy for Samarcanda

2. Bud Spencer Blues Explosion, Io e il demonio Sulla base di Me and the devil blues si diceva che il grande bluesman statunitense Robert Johnson avesse stretto un patto con il diavolo. Questi due romani hanno fatto un patto con Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti, chiedendogli: ci dai una mano sui testi? Tanta simpatia per il diavolo allora, e loro più liberi di fare quello che fanno meglio: un derapante e pastoso arci-rock’n’roll. Con il nuovo album Vivi muori blues ripeti i Bud Spencer Blues Explosion si confermano la plausibile risposta italiana ai Black Keys.

3. Corde Oblique, Kaiowas

Pezzo cult dei metallari Sepultura, climax di mille concerti dal vivo e di un magistrale album del 1993 (Chaos A.D.), rivisto in chiave mediterranea. Molta stima per i Corde Oblique, progetto del napoletano Riccardo Prencipe: studi al conservatorio, maestria della chitarra e capacità di trasmutare in una personale chiave di rigoroso, appassionato neo-folk-dark un repertorio che va dai canti medievali al death metal brasiliano. Nel nuovo album Back through the liquid mirror si cimenta in una prova “dal vivo in studio”: una miniera di musicalità.