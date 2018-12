Restiamo umani

1. Fasma, Ti prometto che un giorno partiremo

“Con te partirò”, per un progetto di vita in comune o per una settimana alle Maldive? L’album poi, Moriresti per vivere con me, funge da canzoniere di un Bocelli per ultramillennials, il cui melodramma in salsa “emo trap” potrebbe far sorridere. Ma il disgusto del romano Tiberio Fazioli (classe 1996) in arte Fasma per certi suoi colleghi trapper arriva sincero. Quando dice: “Sei un dolore che prima io non conoscevo”, si sente un (perché perché perché?) che forse vale per molti anche nei confronti di certe musiche.