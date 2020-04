Ancora per qualche giorno, su Mubi, si può vedere Southland tales, il secondo folle film di Richard Kelly, autore di Donnie Darko, presentato nel 2006 a Cannes e rimasto praticamente senza distribuzione (in Italia non è mai uscito in sala). Il 4 luglio del 2005 gli Stati Uniti subiscono un attacco nucleare ed entrano in uno stato di guerra perenne. Una voce fuori campo ci accompagna nel 2008 (aggiornandoci su quello che è successo nel frattempo). Il 2008 che vediamo non è ovviamente quello che abbiamo realmente vissuto. In quella dimensione temporale seguiamo le avventure di una star di Hollywood che ha perso la memoria, di una pornostar con grandi ambizioni, di un poliziotto “fascista” e del suo fratello gemello. Intorno a loro ruota un’ampia galleria di personaggi, tra cui un senatore candidato alla Casa Bianca, sua moglie (capo dei servizi segreti e di una specie di azienda che gestisce il controllo sulle persone), dei “terroristi” alternativi definiti neomarxisti, degli scienziati pazzi e via dicendo.

Il film è delirante ma è costruito su un’infinità di elementi perfettamente riconoscibili, presi più o meno come punti di riferimento o come bersagli di una satira che non risparmia praticamente nessuno, dalla politica a Hollywood, dalle grandi aziende tecnologiche ai militari. Tra armi, violenza, religione, ambiente, avidità, droga, ossessioni, c’è spazio – come in Donnie Darko – anche per la tenerezza, l’amore e la compassione. La generosità del film di Richard Kelly è tale che Southland tales può risultare datato ma anche attuale, grottesco ma commovente, cupo ma brillante. Il cast poi, al di là dei protagonisti Dwayne Johnson, Sarah Michelle Gellar e Seann William Scott, è una sorpresa continua. Mubi lo presenta nella sezione “Perfect failures” e direi che per il film non ci può essere definizione migliore che meraviglioso fiasco.