Il 4 giugno 1989, quando l’esercito cinese entrò a Pechino per mettere fine alle proteste di piazza Tiananmen, è un giorno che non ha cambiato solo la Cina, ma anche Hong Kong. Alcuni lo chiamano addirittura il giorno che ha segnato il risveglio politico della città: nel 1989, infatti, già si sapeva che l’ex colonia britannica sarebbe tornata sotto la sovranità cinese, e ciò che avveniva in Cina era seguito con grande partecipazione. La città si era schierata in massa dalla parte dei manifestanti di Pechino, ed era scesa in strada per protestare contro l’intervento militare, nonostante fosse appena stata colpita da un tifone.

Da allora, e fino al 2019, Hong Kong si era assunta il ruolo di custode della memoria. C’era un museo di Tiananmen, gestito da attivisti. C’era un’organizzazione che sosteneva le madri di Tiananmen, e ogni anno, al parco della Vittoria, si teneva una veglia in cui tutti i partecipanti (decine o centinaia di migliaia, a seconda degli anni e della temperatura politica) portavano tra le mani una candela accesa per commemorare quei tragici giorni e le loro vittime, il cui numero è ancora oggi sconosciuto, motivo per cui si tende a dire che ci furono “centinaia, forse migliaia di morti”.

Poi, dopo l’introduzione della legge sulla sicurezza nazionale nel 2020, la commemorazione non è più stata possibile, anche se non è stato subito così esplicito. Quest’anno Regina Ip, esponente del governo locale, ha detto che commemorare non era illegale, “si può commemorare a casa, e nei propri cuori”. Espressioni pubbliche di cordoglio, invece, non erano ammesse.