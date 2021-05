Nel suo film d’esordio Due, Filippo Meneghetti, regista padovano che vive da anni in Francia, è bravissimo a mostrare la passione tra due donne non più giovani. E già questo proietta lo spettatore dentro la storia. Possiamo non condividere alcune cose – Madeleine dovrebbe avere il coraggio di confessare la sua relazione con Nina, almeno alla figlia; le due donne sognano di scappare insieme e andare a vivere a Roma (davvero, siete sicure?) – ma non possiamo mettere in dubbio il loro amore. Meneghetti è bravissimo anche a puntare (come spiega nella sua Anatomia di una scena) sugli strumenti del thriller per evitare i tranelli del melodramma. E le interpreti femminili del suo film lo sostengono fino in fondo. Non solo Martine Chevallier e Barbara Sukowa, tutte due splendide, ognuna a modo suo, ma anche Léa Drucker, che interpreta la figlia di Madeleine, ha un ruolo chiave come punto di vista “esterno” alla coppia, su cui non è difficile sintonizzarsi.

La riapertura delle sale ha mostrato una maggiore reattività tra i distributori più piccoli – che forse sono anche quelli che hanno più sofferto della lunga chiusura – rispetto ai mastodonti che di solito dominano le uscite settimanali. Prendendo come punto di riferimento le grandi città, c’è una discreta scelta di film che si possono considerare “d’autore”, mentre ancora mancano all’appello pellicole di grande richiamo.