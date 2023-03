Nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 marzo al Dolby theater di Los Angeles andrà in scena, in tutto il suo splendore e senza restrizioni dovute al covid, la cerimonia di consegna dei premi Oscar. Gli onori di casa li farà Jimmy Kimmel: speriamo che nessuno lo prenda a pugni, se non per scherzo. Proviamo invece a individuare i favoriti alla vittoria in alcune categorie. Solo alcune, ovviamente per motivi di spazio. Non ce ne vogliano gli appassionati dei film d’animazione, tanto più che sembra scontata la vittoria di Pinocchio di Guillermo del Toro.

Ma davvero Everything everywhere all at once, saltando su e giù tra universi infiniti e imprevedibili vincerà come miglior film? Nonostante una trama che sembra più vicina a un film Marvel che a un classico senza tempo “da Oscar”, non c’è nessun apparente motivo per cui non dovrebbe trionfare. Il film di Daniel Kwan e Daniel Scheinert (i Daniels) ha vinto più o meno tutto quello a cui è stato candidato (tranne i Bafta, gli “Oscar britannici” dove ha fatto piazza pulita il panzer tedesco di Netflix, Niente di nuovo sul fronte occidentale, che però in California probabilmente si dovrà accontentare del premio per il miglior film internazionale). In più sarebbe la definitiva consacrazione per la casa di produzione newyorchese A24, una delle realtà più innovative e interessanti del cinema statunitense. Ma con gli Oscar non si può mai dire, e quindi occhio a Maverick, perché Tom Cruise ha tanti tanti amici.

Michelle Yeoh potrebbe essere la prima interprete asiatica a vincere l’Oscar come migliore attrice protagonista. Basterà per superare la concorrenza di Cate Blanchett? La sfida tra le due attrici è appassionante, ma Michelle Yeoh il premio lo merita tutto. Lydia Tár è un osso duro, ma l’interpretazione di Yeoh è non solo sfaccettata ma anche molto coinvolgente e commovente. In più ai componenti dell’Academy piace sempre fare la storia e un’occasione come questa potrebbe non ripresentarsi in tempi brevi.