Xi Jinping vuole diventare l’imperatore di un mondo postoccidentale

Per cogliere la portata di quanto appena successo in Cina , basta osservare le eloquenti prime pagine del Quotidiano del popolo, l’organo centrale del Partito comunista cinese (Pcc). Nel 2003, 2008 e 2013, durante le precedenti elezioni e rielezioni dei presidenti cinesi da parte dell’Assemblea del popolo, erano presenti le foto dei principali dirigenti. Anche nel 2013, quando Xi Jinping ha dato avvio al suo primo mandato.

Lo stesso Deng Xiaoping spiegava così il suo approccio nel 1982: “Non è positivo avere una grande concentrazione di potere. Questo turba il funzionamento della democrazia socialista e del centralismo democratico del partito, frena il progresso della costruzione socialista e c’impedisce di beneficiare pienamente della saggezza collettiva”.

Pronunciata oggi, questa citazione apparirebbe come un atto d’accusa al modo in cui viene esercitato il potere dal presidente Xi Jinping, e il suo autore avrebbe non pochi grattacapi. La data di questa citazione è rivelatrice: quattro anni dopo la morte di Mao Zedong e l’eliminazione della Banda dei quattro. Deng Xiaoping voleva dotare il Partito comunista cinese di regole di governo che evitassero la centralizzazione del potere, il culto della personalità o i dirigenti a vita, che avrebbero rischiato di ripetere i catastrofici errori del “grande timoniere”.

I precetti di Deng hanno funzionato bene fino a oggi, con direzioni collegiali, un limite di due mandati da cinque anni ciascuno e una relativa sobrietà ai vertici che segnava una rottura con lo statuto di dio vivente di Mao. Fino alla svolta avviata con l’arrivo alla testa del partito di Xi Jinping, nel 2012.

Un potere senza eguali

Xi Jinping è già il dirigente cinese dotato di più potere dai tempi di Mao, in un momento storico nel quale la Cina è, a sua volta, più potente di quanto non sia mai stata da secoli. Xi ambisce a fare della Cina la prima potenza di un mondo che sta per diventare, agli occhi di Pechino, “postoccidentale”, nel quale cioè gli attori dominanti degli ultimi due secoli non avranno più i mezzi per realizzare le loro ambizioni.

Il numero uno cinese esce dalla sessione parlamentare appena conclusa anora più rafforzato se si pensa che ha designato come suo vicepresidente un uomo di 69 anni, quindi teoricamente troppo anziano per questa carica, ma nel quale Xi Jinping ha piena fiducia: Wang Qishan, che ha condotto negli ultimi cinque anni la lotta contro la corruzione. L’uomo dovrebbe occuparsi della nuova fase delle relazioni sino-statunitensi: una sorta di Kissinger cinese, insomma.

I paesi occidentali hanno appena preso le misure a Xi Jinping, il quale, a 64 anni, sarà verosimilmente al cuore della scena internazionale ancora per molto tempo, con un potere assoluto e ineguagliato, perfino nella Russia di Vladimir Putin.

Sono stati presi di sorpresa dalla riforma costituzionale, che ha abolito il limite dei due mandati e che nessuno si attendeva così presto. Se Xi Jinping ha fatto precipitare le cose, è stato per inviare un doppio messaggio: