Xi Jinping presidente eterno di una  potenza d’argilla

Mentre comincia il lianghui, la doppia seduta dei parlamenti cinesi che incoronerà Xi Jinping leader a tempo indeterminato, nell’atrio del palazzo in cui vivo a Pechino la tv a circuito chiuso che intrattiene i condomini in attesa dell’ascensore trasmette immagini del presidente: da giovane spedito a farsi le ossa nelle campagne, da promettente funzionario alle prime armi, da leader carismatico e rispettato nel mondo. C’è tutta la sua storia in eterno loop che le signore con i sacchetti della spesa guardano a bocca aperta per poi infilarsi in ascensore. Al bar incontro un’amica che non vedevo da tempo. Chiacchierando con lei di solito raccolgo scampoli di opinione pubblica istruita, metto a confronto i mondi, le restituisco il mio parere da laowai (straniero, che per definizione bu dong, “non capisce”). Oggi di politica cinese non vuole parlare, mi indica il suo smartphone e mi lascia intendere che teme di essere ascoltata. “Ma è spento”, dico. Fa niente, vai a sapere dove arriva l’orecchio del grande fratello. Mete per esclusione

Quando non riesce a trattenersi, mi scrive dei caratteri su un tovagliolo di carta, spero non mi chieda di ingoiarlo prima di andarcene. Mi dice che vuole trasferirsi in Europa al più presto e mi chiede quale paese le consiglio. Va molto pragmaticamente per esclusione: “Italia, Spagna e Portogallo sono messe male, che ne dici dell’Olanda?”. Il suo problema non è tanto l’accentramento di potere in corso in Cina, ma il fatto che Pechino sia sempre più difficile e faticosa da vivere. Tutto costa dannatamente troppo, specialmente gli affitti. La qualità della vita è sempre più scadente e la città offre sempre meno opportunità. O i soldi li hai già, e quindi puoi saltare sul carro della nuova capitale-vetrina, oppure ti si prospetta una vita di stenti. A che scopo? Qualche giorno fa un amico cinese che insegna storia della Cina in un’università straniera mi aveva scritto per ricordarmi che gli devo una birra dato che le sue previsioni si stanno avverando: il partito è così terrorizzato all’idea di perdere il potere che la Cina si muoverà sempre più verso l’autocrazia.

Il fatto che la leadership stia riscrivendo le regole può voler dire che non si sente ben salda in sella

All’epoca dell’ultimo congresso del Partito comunista cinese, lo scorso ottobre, pareva che Xi fosse abbastanza forte per poter accentrare il potere senza la necessità di cambiare il quadro istituzionale. Confermava quest’idea il fatto che Wang Qishan, fedelissimo di Xi, fosse uscito di scena proprio durante quel congresso, rispettando la regola del ritiro dopo una certa età. Il fatto che la leadership stia invece riscrivendo le regole può voler dire che non si sente ben salda in sella e vuole far capire che si entra in una nuova fase. Che fase? Il processo di forte accentramento a cui stiamo assistendo è ciclico nella storia cinese e in questa particolare fase sono due i motivi che costituiscono la sua specificità rispetto al passato.

